BURKINA FASO :: PRIX DE L’INNOVATION LA SOCIETE YUNUS SA COURONNEE A OUAGADOUGOU

Lors de la prestigieuse cérémonie de clôture du Salon International des Paiements Électroniques (SIPE) à Ouagadougou, Yunus SA, jeune fintech et assurtech panafricaine, a été honorée du Prix de l’Innovation 2025. Ce choix unanime parmi des dizaines d’entreprises présentes illustre la profonde reconnaissance des avancées concrètes apportées par Yunus en matière d’inclusion financière, de transformation digitale et de financement structuré des PME en Afrique.

Pourquoi Yunus SA a-t-elle été distinguée ?

Yunus SA a su convaincre par la cohérence et l’impact de son approche globale :

Renforcer l’inclusion financière en rapprochant les services financiers des populations rurales, des jeunes et des femmes historiquement marginalisées. Simplifier les paiements transfrontaliers africains grâce à sa blockchain propriétaire VERTUBA, conçue pour soutenir l’intégration économique de la ZLECAF. Proposer des solutions financières innovantes telles que la tokenisation d’actifs réels (immobilier, agriculture, contrats futurs) et le lancement de monnaies numériques stables (Yunus Coin et UARE Points). Des innovations au service des PME africaines À travers ses plateformes, Yunus SA a bâti un modèle de financement structué pour les PME, combinant : Blockchain pour la création d’actifs numériques liquides, Garanties bancaires (SBLC, BG) pour renforcer la confiance des investisseurs, Crowdfunding structué pour ouvrir la levée de fonds aux micro-entrepreneurs.

Avec la plateforme Campost-YunusPay™ lancée au Cameroun, Yunus permet aujourd’hui à des milliers d’Africains d’accéder à des services de paiement, de microcrédit et d’assurance, directement depuis leur agence postale locale.

Un impact transformateur pour l’Afrique

Yunus SA construit une nouvelle infrastructure financière panafricaine :

Interopérabilité monétaire pour des paiements instantanés de Dakar à Nairobi, Déploiement de terminaux de paiement intelligents accessibles à tous, Passerelle de paiement universelle acceptant stablecoins, monnaies locales et devises internationales. Ces initiatives permettent de réduire drastiquement les coûts de transaction, stimulant ainsi le commerce intra-africain, le développement de la PME et l’épargne locale.

Citation forte

« L’inclusion financière n’est pas un privilège, c’est un droit fondamental pour libérer le potentiel économique de l’Afrique. Yunus construit les ponts entre l’Afrique rurale, urbaine et numérique. » – Jéhu Ndoumi, PDG de Yunus SA Encadré Spécial : « Pourquoi Yunus a remporté le Prix de l’Innovation 2025 » Vision panafricaine ambitieuse Un modèle intégré combinant blockchain, microfinance, et tokenisation pour relier toutes les économies africaines, du village à la métropole. Accès financier démocratisé Grâce à la plateforme Campost-YunusPay™ et à l’écosystème VERTUBA, Yunus abaisse les barrières d’entrée aux services financiers. Paiements transfrontaliers sans frontières Échanges instantanés entre monnaies africaines, sans passer par les devises étrangères ni les banques traditionnelles.

Financement structuré pour PME

Première fintech africaine à offrir la tokenisation des actifs pour lever des fonds en toute transparence. Impact social réel Des solutions conçues pour les jeunes, les femmes, et les populations rurales : réduire l’exclusion, booster l’entrepreneuriat local.