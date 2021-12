FRANCE :: ETO'O FILS EST UNE FIERTE NATIONALE D'APRES L'ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Que vous inspire l’élection de Samuel Eto’o à la tête de la fédération camerounaise de Football ?

C’est une étincelante victoire ; je crois que ça n'aura échappé à personne qu'il aimait ça, qu'il attendait cela. Lorsqu’il a su qu’il avait gagné, il a tressailli de joie. Ce genre de cri montre aussi une personne qui n’était pas prête d'accepter une défaite.

Je veux rester surtout rationnel, en disant qu’il s’apprête à exercer le travail le plus difficile au sein de ce pays qu’il adore. Plusieurs raisons me poussent à le dire : Premièrement parce que les Camerounais n’aiment pas perdre. Deuxièmement, parce que la Fecafoot est un petit enfer où s’organise tous les jours, le bal des vampires. Il prend la tête de la Fecafoot dans une période majeure, ça préoccupe un peu. La sagesse aurait voulu qu’on laisse Sey-dou Njoya terminer avec la coupe des nations en apothéose.

Mais le jeune est très marqué par le pouvoir comme il l’a autrefois exercé au sein des lions. J’ai toujours dit que le terrain ce n’est pas l’administration. Et le pied ce n’est pas la tête. Les gens devront s’habituer avec ses caprices de star même comme il est subtil à ce niveau.

La Fecafoot est un monde difficile à gérer. Mais aujourd’hui dans la vie active, on peut s’entourer des managers pour réussir dans une entreprise. Il saura s’entourer certainement. Il connaît les atouts managériaux, il a fait des grands clubs européens. Il faut que le Cameroun sorte de cette gangrène qu'on trouvait à la Fecafoot et qu’on a laissé faire pendant longtemps. Depuis 94, la Fecafoot bricole.

Enfin, les footballeurs vont être considérés comme ils méritent de l'être. Je souhaite vivement qu’Etoo Fils réussisse. Il y a en lui quelque chose de Divin depuis toujours. Il partage ce qu’il a, il aide les pauvres, et il a un amour fou pour son pays et le football. Ces atouts sont très importants pour diriger une grande équipe. Je dis avec fierté bonne chance ETOO et que la lumière dont il a toujours parlé, soit.

Cette lumière bienfaisante qui l’anime depuis sa tendre enfance ; sa vie est pleine de choses merveilleuses. Il faut le croire, c’est un vrai artiste un vrai conquérant. Je le vois nous amener un jour à la finale d'une coupe du monde. Il est sous un grand soleil et la lumière éclaire ses sentiers. Mais ce qui faut savoir dès aujourd'hui, il ne s’arrêtera pas là, c’est un homme avide et passionné par le pouvoir. Il est par ailleurs animé par le crépuscule de toutes les grandeurs.

Il faut aussi noter que cela sent le renouveau, parce que c’est une grande première. Vous savez que le Cameroun est un pays conservateur, allergique à tout changement. Les dirigeants peuvent rester à leur poste même pendant deux cents ans si Dieu leur accorde une longue vie, même malade vous ne verrez pas une personne céder sa place à un jeune. C’est une survivance anachronique qu’on retrouve à tous les niveaux dans la direction des affaires de notre pays. C’est dire que l’anthropologie africaine adore le pouvoir.

Pour parler véritablement de ce que l’élection de Samuel Etoo m’inspire, je dirai que c’est une ambition de courage d’un homme qui s’est battu toute sa vie pour non seulement sa grandeur, mais pour le bien être des autres ; les gens comme Etoo – je rappelle que c’est l’un des rares Camerounais qui a gagné sa vie sans tricher grâce à ses efforts personnels comme dit Sergio Polo, et grâce à ses rêves. C'est une personne déterminée de réussite. Cela se vérifiait quand il était footballeur.

On remarquait son engagement sur le terrain. On vient avec cette élection de voir que le footballeur possède les qualités nécessaires pour servir de révélateur, de signifiant, que c’est un corpus cohérent qui laisse des traces et qui peut amener à des hautes fonctions. L’évolution de notre football est sensible depuis 82, c'est cette évolution qui finalement accouche « d’un Etoo » aujourd’hui comme le messie qui apporte la paix à un pays. Je dis bien à un pays, parce qu'au Cameroun, quand ça sent mal à la Fecafoot, cela se répand partout dans le pays.

Ce qui m’inspire encore dans cette victoire, ce sont ses victoires sur le terrain. Son palmarès est inégalable et c’est un Camerounais, donc notre fierté. Eto'o est une fierté nationale. Partant de la coupe des nations en 2000 où il marque en finale en passant par les Jeux olympiques où il marque également en finale, - le mythe d’un grand attaquant, c’est de marquer dans une finale continentale, il récidive dans presque toutes les finales en champions League. Je ne peux pas me permettre de dire qu’il ne sera pas à la hauteur, c’est un joueur de classe exceptionnelle. Il mettra un système managérial en place. Nous connaissons tous comment la Fecafoot fonctionne même dans ses rouages les plus secrets.

La Fecafoot est le reflet visible du fonctionnement du pays Cameroun. Les autres administrations sont calmes parce qu’elles dissimulent leur sensibilité. L’élection de Samuel est une lueur d’espoir dans un pays désespéré par les soucis quotidiens. Il faut donner de la chance à une fédération qui peut employer plus de 100 000 personnes dans tout le pays. Etoo doit redorer ce blason perdu, et ce n’est pas une affaire à attendre parce que ceux qui ont placé leur espoir en lui ne devront pas attendre et la première victoire, c’est la coupe des nations en février. Les Camerounais attendent la coupe des nations.

Au terme de ce processus électoral quelles réflexions cela vous suggère ?

Il faut dissocier ici les élections concernant le football et les élections dans un contexte politique. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les élections à la Fecafoot se déroulent dans un cadre très restreint, tout le monde peut voir.

En politique, il faut éviter les personnages romantiques pour qu’ils ne deviennent pas des héros médiocres. La politique demande que nous mettions à la tête de nos états celui qui s’est formé pour les diriger. Le Cameroun est un grand pays. Nous devons éviter ce qui s’est passé dans les années d’indépendance. Aujourd’hui nous pleurons, parce que ce sont ces héros médiocres qui ont été placés à la tête de nos états.

Nous devons mettre à la tête de nos états ceux qui ne vont pas les vendre à l’occident. L’occident aime les naïfs à la tête des pays africains. Ne mettons plus ceux qui ne comprennent pas le monde politique ou diplomatique. C’est pour vous prévenir. Je donne toujours de bons conseils. Tout compte fait, c’est un processus électoral qui a été transparent.

Mais je sais avec les informations que j’ai eues dans les dernières minutes que ce n’était pas gagnées d’avance. Eto’o a dû ouvrir les yeux, c’est pourquoi, c’est un homme valeureux. Ce pays-là si tu n’ouvres pas les yeux et souhaite jouer au saint, tu perds ce qui t’appartient.

Peut-on y croire enfin qu’un jour dans le pays de Roger Milla une élection puisse se passer sans tâche ?

Vous avez bien fait de prononcer le nom de Roger Milla, cela veut dire que vous orienter vos questions strictement sur le plan football. Je persiste à croire que le football est un domaine particulier ; l’élection de son président ne demande pas d’occuper l’espace géographique comme cela se fait dans les autres élections, par exemple dans les cas élections municipales, législatives, sénatoriales, ou présidentielles.

Nous savons que le monde tel que nous le connaissons, est une création de la société moderne, toutes les pratiques se transformeront au service de la vérité et on verra un jour ce que tout le monde espère, c’est-à-dire une vraie démocratie. Mais à condition que les hommes qui ont des capacités intellectuelles avérées accèdent à la magistrature suprême.

Pour revenir à Samuel. J’apprécie ce monsieur qui pouvait rester dans ses hôtels ou ses maisons de luxe et vivre une vie paisible, mais qui est rentré pour servir son pays, c’est un modèle à suivre. Au Cameroun, vous savez que ceux qui sont riches ne se mêlent pas autres parce qu’il faut protéger ses biens, mais il continue de mettre ses moyens au service des autres.

Pour cela tout mon respect.

Propos recueillis par Hilaire SOPIE