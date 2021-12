CAMEROUN :: Appelez ceci Humour ou Ironie si vous voulez. :: CAMEROON

En décidant d'escorter Maurice Kamto de Douala vers Yaoundé où se trouve le palais présidentiel, le régime de Yaoundé à dessiné malgré lui le destin présidentiel de Maurice Kamto.

Quand une banane doit mûrir, même si vous la mettez dans l'eau elle va mûrir. Et même si vous l'escortez vers le siège des institutions, elle va mûrir.

Quand votre destin doit s'accomplir , même le diable devient votre allié à l'insu de son plein gré.

Merci à Yaoundé pour cette communication gratuite en faveur de Maurice Kamto. Merci de nous avoir permis d'apprécier dans ce cortège, l'élégance et la stature présidentielle de MK. C'était vraiment très beau... Vous allez recommencer quand svp ?

MK va à Bafoussam , on fait tout pour qu'il rentre à Yaoundé en mentant que l'ouest lui a tourné le dos . Et quand il va à Douala , on fait tout pour qu'il rentre à Yaoundé le siège des institutions.

Ce qu'il faut comprendre c'est que parfois il n'y a pas de hasard dans ces choses-là hein !! Il y a les signes du destin ... Figurez-vous que Yaoundé fait tout pour que Maurice Kamto ne s'éloigne pas trop du palais d Etoudi .

Maurice Kamto 3ème président de la République du Cameroun.