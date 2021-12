GABON :: Le discret soutien d’Emmanuel Macron à Ali Bongo

Une délégation de 5 députés français conduite par Jean Terlier, député du Tarn, membre de la République en marche et président du groupe d’amitié France Gabon a été reçue par Ali Bongo à Libreville ce vendredi 10 décembre 2021.

Présentée par la presse pro-régime comme le « Signe de la normalisation des relations entre Libreville et Paris » et par Ali Bongo lui-même comme le témoignage » d’une volonté commune et forte de renforcer les relations, déjà étroites, entre le Gabon et la France », cette visite intervient 23 ans après la dernière visite d’une délégation de ce type au Gabon et surtout un mois après la rencontre à L’Elysée entre Ali Bongo et Emmanuel Macron qui conforte le régime gabonais.