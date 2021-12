CAMEROUN :: Une marche des jeunes pour demander plus d’actions en faveur du climat :: CAMEROON

Dans le monde entier, les inégalités dû aux climatiques se multiplient, et des voix s’élèvent pour inviter les gouvernants à plus d’action.

Le « Hike for climat justice » une initiative conduite par l’ONG jeunes volontaires pour l’environnement et conçu grâce l’association ADEV s’inscrit dans ce cadre.

Face au manque d’ambition des politiques des Etats, les jeunes ont pris le taureau par les cornes pour demander plus d’action concrète et de responsabilité au regard de la catastrophe qui se joue.

Le problème du dérèglement climatique est un problème global, qui implique une prise en charge globale mais une action citoyenne soutien Derrick Agka activiste environnementaliste.



Nous n’aurons pas d’excuse si nous ne prenons pas des actions maintenant. Voila pourquoi nous jeunes volontaires avons mobilisé nos partenaires autour cette marche pour présenter aux jeunes cette belle dame qu’est la nature tout en les invitants à préserver sa beauté.

Cette randonnée est aussi une source d’inspiration pour aider les participants à formuler des messages à l’attention des dirigeants actuellement en négociation à Glasgow.

Notre action en même temps qu’elle se veut un message de soutien aux négociateurs africains participe à maintenir la pression pour garder le cap de 1,5° dans les négociations en cours.

Cette mobilisation qui a réunie plus d’une trentaine d’organisations de la société civile était également l’opportunités pour les près de 200 jeunes présent de formuler des messages qui seront largement diffuser sur les réseaux sociaux.

Hike for climate justice est organisé avec le soutien del’ African Climate Justice , de l’assocation ADEV, de l’African Youth Initiative on Climate Change et THE SDGs Winners.