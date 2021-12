BELGIQUE :: Présentation, dédicace: Rencontres autour des indépendances africaines le 11 décembre à Bruxelles :: BELGIUM

Le 28 septembre 1958, à la faveur du « Non » au référendum de la Communauté française proposé par le général de Gaulle, la Guinée entre dans l'histoire. Sékou Touré proclame l'indépendance de la Guinée devant le Parlement national à Conakry. Cet événement historique continue de susciter bien des débats.

Cette contribution collective d'une quinzaine de participants est le reflet des témoignages, échanges et analyses des rencontres d'intellectuels qui ont eu lieu à Conakry et à Paris en 2018 et 2019, ainsi qu'une réflexion sur l'avenir de la Guinée et de l'Afrique dans le prochain demi-siècle.

Pour décrypter le contenu de cet ouvrage historique et bien d'autres, rendez-vous est donné à Bruxelles le 11 décembre prochain de 14 à 17h au n° 35 de la rue du Fort- 1060, Saint-Gilles.

Au programme ce Samedi 11 décembre 2021 à Bruxelles

Thème de la rencontre: « Rencontre autour des Indépendances africaines: Le rôle de la Guinée »

Intervenants :

Jean Célestin Edjangue (Auteur),

Sylviane Haesevoets (Témoin de l'histoire),

Pr André Marie Yinda (Politologue),

Hugues Seumo (Modérateur)

Heure : de 14 à 17 h.

Lieu : Centre Culturel Pianofabriek - Rue du Fort 35 - 1060 Bruxelles.

Cette rencontre historique sera accompagnée de quelques projections de film sur l'histoire de l'émancipation des peuples africains

18h: Drink d'amitié

Réservations vivements recommandées au mail suivant: independancesafricaines@gmail.com ou au numéro de tel: +32/ 485 39 58 85

Pass sanitaire obligatoire.