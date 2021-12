CAN 2021 – Le trophée de la compétition débarque au Cameroun :: CAMEROON

Le trophée de la CAN Total Energies 2021 se trouve actuellement au Cameroun, pays organisateur de la 33e édition qui va démarrer le 9 janvier prochain.

Une cérémonie de remise officielle du trophée a eu lieu hier mardi à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

A l'occasion, Monsieur Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Education physique et président du COCAN 20-21 a annoncé un « Trophy Tour » dans les différentes villes hôtes du tournoi à l'instar de Douala, Limbe-Buea, Garoua, Bafoussam, Yaounde et Olembe

Rappelons que le trophée de la CAN a connu une tournée dans les 23 autres pays qualifiés pour la CAN 2021 avant de finir sa course au Cameroun. Il y restera jusqu’au terme de la compétition qui se disputera du 9 janvier au 6 février prochain au pays de Roger Milla.