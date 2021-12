CAMEROUN :: Élections à la Fecafoot : Eto’o Fils Samuel, candidat des footballeurs :: CAMEROON

L’ancien capitaine des Lions Indomptables vient d’être présenté comme l’homme providentiel pour briguer le poste de président lors de l’élection du 11 décembre 2021.

Ils étaient tous présents au siège du Syndicat National des Footballeurs du Cameroun (Synafoc) ce lundi 6 décembre 2021, les Lions Indomptables de plusieurs générations. Du Docteur Ngallè Mbonjo et Léa Eyoum Charles de la génération des années 70, jusqu’à Rigobert Song Bahanag et autres Mettomo Lucien de la génération des années 2000, c’est plus de trente grands noms du football camerounais qui ont répondu présents à l’appel de Gérémie Sorel Njitap Fotso, le président du SYNAFOC.

Pour une convocation spéciale de son comité directeur, l’ancien milieu de terrain de Chelsea et du Réal de Madrid a demandé à recevoir les trois footballeurs candidats à l’élection à la présidence de la fédération camerounaise de football. Ils ont répondu présents et ont fait le déplacement de Douala, Samuel Eto’o Fils et Emmanuel Maboang Kessack. Jules Dénis Onana, empêché était représenté par Bertin Ebwelle Ndingue :

« Nous voulons tous l’union des footballeurs, et je crois que c’est quelque chose qui est en train de se faire. Jules Dénis, empêché par d’autres responsabilités que vous connaissez tous ne pouvant pas être là, lui-même membre du Synafoc souhaite que tout se passe bien, pour que tous derrière Samuel Eto’o pour que la renaissance de notre football prenne une autre envergure ».

Les négociations n’ont pourtant pas été faciles, puisque plusieurs conclaves se sont faits ce lundi à Yassa au siège du Synafoc, et après plus de quatre heures de parlotte en aparté, ces nombreuses anciennes gloires du football camerounais sont arrivés à accorder leurs violons pour donner à la presse une déclaration de soutien par la voix du président du Synafoc Gérémie Sorel Njitap Fotso : « Les footballeuses et footballeurs camerounais prennent la résolution d’unir leurs forces autour d’une seule candidature le 11 décembre 2021 lors de l’Assemblée Générale élective de la Fecafoot , Messieurs Jules Denis Onana et Emmanuel Maboang Kessack, acceptent d’apporter leur soutien total et inconditionnel à la candidature de Monsieur Samuel Eto’o Fils.

Le Synafoc apporte le soutien de ses deux délégués au candidat Samuel Eto’o Fils et invite les 74 autres délégués à faire de même ». Une déclaration qui montre que les footballeurs camerounais veulent désormais la gestion directe des affaires du football et qui engage chacun d’eux, selon Gérémie Njitap, à donner du sien pour le retour au football et le respect des footballeurs.