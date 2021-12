CAMEROUN :: Emmanuel Maboang Kessack tacle sévèrement Roger Milla :: CAMEROON

Dans une interview accordée à Cam10 Télévision, Maboang Kessack, candidat à l’élection à la FECAFOOT, et ancienne gloire du football camerounais a dit toute sa vérité sur sa relation avec Roger Milla, son coéquipier en sélection dans les années 90.

On le savait déjà au Cameroun, les anciens lions indomptables, pour certains, se regardent en chiens de faïence. L’on sait surtout que, entre Roger Milla et Emmanuel Maboang Kessack, c’est loin d’être le parfait amour (et ça ne l’a jamais été), même s’ils ont tous deux, au même moment, hissé très haut le drapeau camerounais, notamment en coupe du monde 1990. Une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, est simplement venue mettre définitivement à nu, le malaise qui a toujours existé entre les anciennes gloires.

En effet, appelé à s’exprimer sur ce qu’il pense de Roger Milla, son ancien coéquipier, Emmanuel Maboang Kessack a dit toute sa « haine » ou alors la haine mutuelle qu’il entretient avec l’ancien buteur camerounais.

« On était obligé d’être coéquipiers, mais pas amis. J’ai fait plus de 80 matchs avec lui. On a travaillé ensemble, on a habité ensemble. Je respecte le footballeur, mais pas l’homme. J’aurais voulu qu’il prenne plus de responsabilités (…) C’est lui qui devait unir les footballeurs, mais il ne le fait pas. Il a toujours divisé, et moi je ne lui ferai pas de cadeaux. Il est toujours dans les clash » a lâché le Candidat à l’élection à la présidence de la FECAFOOT, en rapport avec son ex coéquipiers en sélection.

Une déclaration qui, bien que traduisant la franchise de l’homme (Maboang), révèle surtout l’immensité du travail à faire pour réconcilier les acteurs du football camerounais.