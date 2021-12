CAMEROUN :: Le MRC se désolidarise des activistes de la BAS :: CAMEROON

Dans un communiqué rendu public le 29 Novembre 2021, par le MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ndlr), le porte –parole de ce parti déclare qu’il « n’a jamais demandé à qui que soit d’imposer le combat aux autres en son nom de quelque manière que soit ».

Le MRC rappelle avec insistance dans ce communiqué qu'il est « contre la violence d’où qu’elle vienne », ajoutant que cette formation politique a « délibérément choisi le changement dans la paix ».

Le MRC affirme également qu’il s’interdit « d'être le directeur de conscience de qui que ce soit et ne peut accepter que son image ni celle de son Président soit associée à des personnes ou aux actions ne correspondant pas à ses valeurs de justice, de liberté, de paix et de tolérance ».

Voici dans son intégralité le communiqué du MRC qui désavoue la BAS



COMMUNIQUÉ SUR LES ACTIONS DE BOYCOTT CONTRE DES CAMEROUNAISES EN FRANCE

Il nous revient que des individus se réclamant d'un groupe d'activistes basés en Europe et se présentant comme des soutiens du Pr Maurice KAMTO ont perturbé les activités de deux camerounaises en France à savoir Mme Nathalie KOAH et Mme Muriel Blanche sous le fallacieux prétexte que celles-ci ne s'investissaient pas dans la lutte de libération du cameroun. Nous nous réjouissons de constater que d'autres activistes se sont désolidarisés de ces actions qui n'honorent pas la combat qu'ils prétendent mener.

Le MRC n’a jamais demandé à qui que soit d’imposer le combat aux autres en son nom de quelque manière que soit. Encore plus, le MRC est contre la violence d’où qu’elle vienne. Nous avons délibérément choisi le changement dans la paix. C’est justement pourquoi nous insistons sur la réforme consensuelle du système électoral, où tout au moins du code électoral, afin de permettre des élections crédibles et transparentes dans notre pays.

Le MRC n'a jamais eu la prétention d'être le directeur de conscience de qui que ce soit et ne peut accepter que son image ni celle de son Président soit associée à des personnes ou aux actions ne correspondant pas à ses valeurs de justice, de liberté, de paix et de tolérance.

Le seul et unique adversaire du MRC, c'est le régime actuel qui, par des politiques contraires aux intérêts de la nation, cause d’immenses souffrances au peuple comme cette guerre dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest qui entraînent de lourdes pertes humaines au quotidien.

Yaoundé, le 29 novembre 2021

Joseph Emmanuel ATEBA

Secrétaire National à la Communication