Le Cameroun au cœur d’une réunion sécuritaire tenue au MINDEF :: CAMEROON

Le triangle national a été passé au crible d'une réunion sécuritaire au MINDEF. En prélude à la célébration de la fête du 20 mai et de l’élection présidentielle 2025 au Cameroun, l'ensemble des acteurs qui assure la sécurité du pays s'est retrouvé dans la salle des actes du Ministère de la Défense pour évaluer, sonder et se projeter sur la tranquillité du pays.

Le Ministre de la Défense, les deux Secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense respectivement chargé de la Gendarmerie et des anciens combattants et victimes de guerre, le Directeur de la DGRE, le Délégué Général à la Sûreté Nationale à 40 jour de la célébration de la 53ème édition de la Fête Nationale le 20 Mai.

Cette rencontre s’est tenu sur Très Hautes Instructions du Chef de l’Etat du Cameroun, Chef des Forces Armées a ajouté le ministre de la Défense.

Tous les chefs militaires sont venus exposer les défis sécuritaires de sa zone de commandement. Des défis politiques, socio-économiques et sécuritaires ont trouvé des solutions lors des travaux ouverts ce 10 avril 2025.

Succinctement, l'ensemble du triangle national, un regain de réarmement de la secte Boko Haram dans l'extrême nord faisant des victimes parmi les populations et même les militaires.

Au nord-ouest et sud-ouest, on note un calme progressif, la relance des investissements publics tout ceci sous l'encadrement des forces de Défense et de Sécurité. Dans la région de l'Est en profondeur sur la frontière avec la République Centrafricaine, le phénomène de coupeurs de route, à l'intérieur du pays, l'on dénote la consommation des stupéfiants et des drogues, des agressions et la montée en puissance des fabricants des faux billets de banque.

L'utilisation des réseaux sociaux pour nuire avec la propagation de fausses informations, des intrigues et des montages vidéos et photos pour troubler, augmenter le niveau de haine entre les tribus. Des réclamations fondées des populations qui veulent voir leur niveau de vie améliorée, ce qui entraine certaines tensions sociales.

« A l’issue de notre rencontre, des résolutions, recommandations et instructions seront prises ou données pour une poursuite heureuse, harmonieuse et efficace de l’action des Forces de Défense et de Sécurité aux quatre coins du pays.

Compte rendu de tout ceci sera adressé à Qui de Droit, la primeur de la quintessence de nos assises Lui étant réservée » a déclaré Joseph BETI ASSOMO Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense