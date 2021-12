CAMEROUN :: Université de Yaoundé I et CCAA ensemble pour former les cadres en maintenance aéronautique :: CAMEROON

Heureux mariage entre l'Université de Yaoundé I et l'Autorité aéronautique civile du Cameroun, la Cameroon Civil Aviation Authority ( CCAA), de l'anglais. La première université du Cameroun et la CCAA viennent de signer une convention de partenariat de formation, recherche scientifique et technologique et d’expertise. Elle vise à mettre en place un cadre d’échange d’élèves ingénieurs, enseignants chercheurs et professionnels de l’aéronautique dans la perspective de la professionnalisation de la formation universitaire.

Son la directrice générale de la CCAA, Paule AVOMO ASSOUMOU epse KOKI, "nous allons mettre sur pied notre premier programme de formation universitaire spécialisé qui permettra de produire des cadres en maintenance aéronautique prêts à être absorbés dans le marché de l’emploi."

Pour le Professeur Maurice Aurélien SOSSO le Recteur de l’Université de Yaoundé I, " cette convention porte le message de la professionnalisation de l’Université en vue d’une meilleure insertion professionnelle des jeunes, un message issu de la vision du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya. Il s’agit d’un projet de niveau technologique très élevé porteur d’espoir pour la jeunesse, pour lequel nous avons fait évaluer l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. Nous pensons qu’en termes de qualité, elle peut efficacement encadrer la formation. "

Parallèlement, l’Autorité aéronautique et civile du Cameroun annonce le lancement d’un certificat d’aptitude spécialisé en Maintenance et Recyclage des aéronefs. "Un exemple qui illustre l’importance du partenariat avec l’Université de Yaoundé I pour résoudre les préoccupations locales. "

La cérémonie de signature de convention s’est déroulée le 26 novembre 2021 à la salle des Actes du rectorat de l’Université de Yaoundé I où le Recteur, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO était entouré de ses plus plus proches collaborateurs, dont les vice-recteurs. Pour ce qui est du choix de l'Université suscitée, la directrice générale de la CCAA a indiqué que l'institution académique dirigée par le Prof. Maurice Aurélien SOSSO brille de mille feux dans tous les classements des universités, et a tout récemment été classée meilleure université francophone d'Afrique subsaharienne. Il ne s'agit donc pas pour la structure que dirige Paule AVOMO ASSOUMOU epse KOKI, d'un choix complaisant et fantaisiste porté sur l'Université de Ngoa-Ekellé.