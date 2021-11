Coopération Cameroun- Royaume des Pays-Bas, vers un nouvel élan. :: CAMEROON

L’audience accordée ce 27 novembre 2021 à Mme Catharina Geertuida M.TJOELKE KELVE, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas par le Ministre des Forêts et de la Faune laisserait présager un nouvel élan de coopération entre la République du Cameroun et le Royaume des Pays-Bas.

L'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas avec pour résidence Cotonou au Bénin a rencontré le Ministre des Forêts et de la Faune Jules Doret NDONGO pour proposer un accompagnement en vue de la mise en valeur du parc de WAZA dans l'Extrême Nord du Cameroun. Depuis les troubles orchestrés par le groupe terroriste BOKO HARAM dans le septentrion, les espèces protégées de cette réserve naturelle ont été quelque peu abandonnées. Entre protéger les populations et les animaux, les forces armées étaient concentrées à protéger les populations ; le calme étant revenu, il est temps de penser aux espèces protégées, lions, éléphants et plusieurs autres animaux menacés par les braconniers. En outre, la coupe de bois par les ménages cause aussi beaucoup de dommages à la forêt.

Interview de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas.

« Nous partageons les mêmes passions pour la nature et la gestion durable des ressources naturelles comme la forêt et la faune. Nous réfléchissons comment le Cameroun peut bénéficier des promesses des grandes conférences comme Glasgow, comment les rendre opérationnelles. Je compte être régulièrement présente au Cameroun et travailler avec des ONG, des intermédiaires, des ministères et des privés dans les questions climatiques et de protection de la nature. Mon pays est très en faveur de la lutte contre la déforestation ».