CAMEROUN :: Paris hippiques : Le PMUC fait à nouveau un multimillionnaire à Kousseri :: CAMEROON

L’heureux gagnant a remporté la somme de 28.618.100fcfa au Quinté + en masse commune internationale du 17 novembre dernier.

« Ce n’est un secret pour personne, aujourd’hui le PMUC fait la fierté de tous les camerounais. Parce que vous imaginez un peu quelqu’un qui n’a rien , qui quitte du néant et qui se retrouve multimillionnaire: ce n’est que le PMUC qui peut le faire ici au Cameroun »

Ce sont les mots plein d’émotions de Monsieur Sali Bouba, responsable des ventes du PMUC à l’extrême nord qui représentait le directeur général Paul Louis Tasso à la cérémonie de remise du chèque de plus de 28 millions au nouveau multimillionnaire « Made by Pmuc ».

Une fois de plus , le Paris mutuel urbain camerounais vient de changer la vie d’un camerounais.

Une émotion partagée par Baro Brahim, commissionnaire à l’agence PMUC de Kousserie détentrice du code 40597 toute heureuse d’être la main d’or par qui le parieur a décroché l’ordre du Quinté +. « c’est l’un de mes parieurs réguliers . Il est venu jouer comme d’habitude, il m’a demandé la base , je la lui ai donné , ensuite il a choisi lui même ses associés et a joué pour 3000f et voilà qu’il a remporté 28 millions. Je suis fière pour lui et j’encourage ainsi tous les parieurs de kousseri à jouer au PMUC car comme le dit slogan, un jour il vont aussi gagner gros »

L’heureux élu du jour qui n’est pas à son premier gros gain, trouve ainsi, sa fidélité aux paris hippiques récompensée. Eleveur de profession, la soixantaine entamée, il entend accroitre son cheptel bovin, améliorer son habitat et soutenir sa progéniture dans les études supérieures. Ce passionné de course ne tarie pas d’éloges à l’endroit du Pmuc, et conseille aux autres parieurs de jouer régulièrement en base comme lui. Pour avoir l’ordre, il a misé sur une base de 4 chevaux et 6 associés, le tout pour un montant de 3.000 Fcfa. La saga des millions qui ne s’arrête pas au Pmuc, fera forcement de nombreux autres gagnants encore à la Masse Commune Internationale qui propose chaque dimanche une superbe tirelire de 325 millions de Fcfa.

Jour après jour, la masse commune internationale se révèle être une source intarissable de millions. Chaque camerounais devrait donc s’y mettre afin de décrocher « sa part de millions ».