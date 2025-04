CAMEROUN :: Noyade à Kribi : 4 élèves retrouvés morts après un pique-nique clandestin :: CAMEROON

La région de Kribi est sous le choc après le décès par noyade de quatre élèves du Lycée Bilingue de Kribi. Les corps des victimes, âgées de 16 à 18 ans, ont été repêchés jeudi 03 avril 2025 près de la plage de Nziou, après avoir été emportés par un violent tourbillon la veille.

Un pique-nique qui tourne au drame

Les victimes, toutes en Upper Six Science, faisaient partie d’un groupe de huit élèves ayant organisé un pique-nique clandestin après les cours. Ils s’étaient rendus à la plage de Mahelet, située à environ 1 km de leur établissement. Alors qu’ils se baignaient, une forte vague les a surpris, entraînant quatre d’entre eux dans un courant mortel. Les autres, plus expérimentés en natation, ont réussi à s’échapper.

Les défunts ont été identifiés comme :

- Nsimi Bidja Steve, 18 ans

- Fotso Choupo Nelson, 17 ans

- Cipah Yann Errold Valdes, 18 ans

- Fobasso Brayan Junior, 16 ans

Une plage déjà meurtrière

Ce drame survient une semaine après la noyade d’un autre élève de Form 5 Art sur la même plage. Les autorités locales alertent depuis des mois sur les dangers des baignades non surveillées dans cette zone, connue pour ses courants violents.

Les corps ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional annexe de Kribi, tandis qu’une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Prévention et sensibilisation : une urgence

Face à cette tragédie, les parents et enseignants réclament davantage de campagnes de sensibilisation sur les risques liés aux baignades en mer. Les établissements scolaires pourraient également renforcer leur vigilance concernant les sorties non autorisées.