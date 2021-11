CAMEROUN :: CNPS ET ATLANTIQUE ASSURANCE: ENSEMBLE POUR L'ACCES AUX SOINS DES PETITES BOURSES :: CAMEROON

Un accord de partenariat portant couverture santé dédiée aux personnes à faible revenu a été signé entre la Caisse nationale de prévoyance sociale ( Cnps) et Atlantique Assurance Cameroun iardt. C'était le 18 novembre 2021 à Yaoundé, au siège même de la Cnps.

Ladite convention vise à offrir les soins médicaux de qualité supérieure à tout pensionnaire de la Cnps déjà, puis à tout travailleur, dont ceux du secteur informel quels que soient leurs revenus.

La Cnps donc la mission est de garantir la sécurité sociale, de concert avec Atlantique Assurance Cameroun iardt, un géant du système d'assurance au Cameroun veulent de ce fait, donner l'accès aux soins médicaux dignes de ce nom à tous les pensionnaires, mais surtout aux travailleurs du secteur informel, en fonction de leurs revenus. Tout ceci est rendu possible grâce à l'offre ''AssurTous Santé ", une innovation majeure dans le secteur des Assurances au Cameroun. Pour accomplir sa mission, ''Assur Tous '' se sert de son protocole de digitalisation du système. Il conviendra de se rendre dans un hôpital agréé et conventionné. Celui-ci, vous prend rapidement en charge juste après identification par empreinte digitale.

Pour le directeur général ( Dg) de la Cnps, Olivier Noël MEKULU MVONDO, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique que Atlantique Assurance Cameroun iardt construit avec les institutions majeures dont l'objectif est de faire bénéficier aux Camerounais de toutes les couches sociales, des soins de qualité à moindre coût, et partout dans le pays. Rappelons que ''Assur Tous'' dans son portefeuille, compte environ 320 hôpitaux et 165 pharmacies partenaires sur l'ensemble du territoire national. pour le Dg de Atlantique Assurance, Norbert NGNIWAKE, "c'est une satisfaction pour la Cnps de proposer des solutions plus innovantes afin d'améliorer la condition de nos assurés et leurs familles."

À cet effet, certains acteurs du secteur informel à l'instar de la présidente des revendeurs, appelés localement en pidgin english "buy and sellam", et présents à la cérémonie, accueillent bien l'innovation et assurent s'inscrire massivement, se reconnaissant être des personnes vulnérables, exposées aux accidents et aux maladies. Ils invitent néanmoins les promoteurs de ''Assur Tous '' à bien travailler la chaîne afin que les institutions sanitaires sous convention centres soient ne soient pas un obstacle aux diligences de prise en charge sanitaire le moment venu.

" Je recommande ce produit aux Camerounais, car il peut améliorer considérablement leurs conditions de vie à travers une bonne santé. Ceux qui sont couverts par les entreprises comme ceux des assurés volontaires sont attendus", a déclaré Olivier Noël MEKULU MVONDO le Dg de la Cnps.

Et le patron de Assur Tous de lui emboîter le pas en affirmant que " la signature de cette convention s'inscrit dans le même partenariat stratégique qu'Atlantique Assurance Laradt Cameroun construit avec les institutions majeures dans l'optique de faire bénéficier aux Camerounais de toutes les couches sociales, d'une offre de soins de qualité à moindre coût." La souscription à la police d'assurance de Assur Tous va de 30 000 francs CFA à 115 000 francs CFA /an, avec un plafond de soins compris entre 400 000 francs CFA et 03 millions francs CFA. Des études réalisées révèlent que 30% des revenus des travailleurs sont dépensés sur les soins de santé.