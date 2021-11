CAMEROUN :: Marche du 22 septembre : 18 militants du MRC condamnés :: CAMEROON

Ils ont été reconnus coupables de tentative d’insurrection en coaction, et de réunion et manifestations non autorisés.

18 militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été condamnés le 15 novembre 2021 à un an d’emprisonnement pour certains et à deux ans pour d’autres. Ils ont été reconnus coupables de « tentative d’insurrection en coaction, de réunion et de manifestation non autorisée ». Les condamnés devront payer tous une somme de 413 .000 Fcfa aux dépens solidaires. 16 autres accusés ont été reconnus non coupables de réunions et manifestation non autorisées.

Me Meli, avocat au barreau du Cameroun affirme que les 18 militants condamnés sont les victimes d’arrestations arbitraires suivis d’actes de torture, intervenus le 22 septembre 2020 à Bafang et à Bandjoun. Cette manifestation organisée par le MRC avait pour objectif de dénoncer « la guerre civile » dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Une décision qui intervient plus de deux mois après que le collectif d’avocats chargé d’assurer la défense des militants interpellés ait décidé de déposer la robe pour dénoncer un certain nombre de griefs dans les procédures judiciaires.

Étant donné que la décision du collectif reste maintenue compte tenu que les violations des droits de l’homme qu’ils dénoncent sont toujours courantes dans les procédures, ce collectif promet de ne pas faire appel. Selon Hyppolite Meli, la décision de condamnation des 18 militants du MRC a été prise dans la nuit du 15 novembre en l’absence des prévenus en toute violation des droits de la défense. L’avocat précise que les militants du MRC interpellés dans les villes de Baham et Bafoussam seront probablement fixés à leur sort le 9 décembre 2021.

Il s’agit des premières condamnations prises par le tribunal militaire concernant les manifestants du MRC.