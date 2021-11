CAMEROUN :: SALES INFLUENCE PROGRAMME veut Bâtir une stratégie commerciale gagnante en 2022 :: CAMEROON

Projection Company à travers son fondateur Richard SIAYOJIE, annonce l’organisation du SALES INFLUENCE PROG RAMME acte 2, le plus grand rendez-vous de vendeurs influents en Afrique. L’évènement qui est à sa seconde édition, aura lieu le jeudi 09 décembre prochain dans la ville de Douala, précisément à l’hôtel Star Land de Bonapriso à partir de 18 heures. Objectif : transformer les Hommes qui vont faire croître leurs potentiels et accélérer la croissance de leurs entreprises.

« Bâtir une stratégie commerciale gagnante en 2022 »,c’est le thème de cette nouvelle édition du Sales Influence program, un événement qu’il convient désormais d’appeler le rendez-vous de celles et ceux qui exercent ou se passionnent pour le métier de vendeur.

Pour cette édition, Richard Siayojié (Expert et Coach en vente) souhaite proposer les outils fondamentaux les plus efficaces pour la transformation commerciale des entreprises et il appelle tous les décideurs à ne pas manquer cette occasion exceptionnelle pour renforcer leurs capacités et celles de leurs collaborateurs. Il propose donc un atelier autour des sujets clés de cette activité : Les enjeux et les techniques de la nouvelle normalité commerciale telle que pratiqué dans les grandes multinationales ; Les techniques et les outils du marketing moderne dans la mise en place d’une politique commerciale efficace et efficiente ; Et une communion exceptionnelle de vendeurs venus de toutes les villes du Cameroun.

Comme à l’édition de lancement, trois (03) experts ont été sollicités pour partager aussi bien leurs expériences que leur savoir-faire pendant cette journée consacrée aux métiers de la vente.

Raphael Djine fait le déplacement du Texas (aux États-Unis)pour cet évènement qu’il a qualifié de «nécessaire dans un environnement aussi compétitif que celui du continent africain». Raphael est un coach de renommée internationale qui a déjà laissé ses empreintes dans de nombreux pays notamment ceux qui qui ont franchi le cap du développement et surtout dans de très grandes entreprises. Il est également le promoteur d’ILEAD Global, une multinationale basée dans le pays de Joe Biden, qui estspécialiséedans le développement personnel, le leadership et l’accompagnement des entrepreneurs. Il vient à cet atelier avec pour objectif de donner à chaque participant, les nouveaux outils de gestion commerciale.

Marcel Mani Nanga fait également partie du casting de cette nouvelle rencontre du Sales Influence Program qui se veut un rendez-vous de transformation. Lui aussi vient dans son pays, escorté d’une longue expérience d’expert et de formateur.

Comme Raphael, Marcel est un entrepreneur Camerounais à la réputation continentale,qui a décidé d’aller à la conquête du monde. Il est le promoteur du cabinet Africa Market Insights, une multinationale basée au Congoqui officie dans plus de 10 pays et qui accompagne de nombreux groupes internationaux ainsi que le gouvernement de la république du Congo. Il aura dans sa valise, des données de marché mais également, l’expérience d’autres pays qui ont déjà réussi à franchir un pas.

Solange Makasera également de la partie. Cette femme au charisme naturel apportera à cet atelier de transformation, toute son expérience de terrain. En effet, cette lionne de la vente connait toutes

les grandes lignes de ce métier puisqu’elle s’y consacre depuis plus de 15 ans.Avant d’être Distributor Development Manager de l’Afrique Central pour Upfield, Solange a été dans le top management chez Nestlé (Regional Sales Manager) et au groupe Unilever (Country Manager Central Africa). Aujourd’hui elle est l’un des as de ce secteur au Cameroun et dans la sous-région.

C’est donc trois personnalités aux expertises et expériences remarquables qui débarquent à l’acte 2 du Sales Influence Program. Ils seront accompagnés durant la formation par d’autres experts résidents au pays. Et comme cadeau à ceux qui feront le déplacement,l’organisateur présentera exclusivement « La méthode du King », un document qui vous offre les grandes lignes d’une stratégie commerciale, d’un plan de prospection et de l’argumentaire de vente.

« Relever le défi de dynamiser et de transformer les Hommes qui vont faire croître leurs potentiels et accélérer la croissance de leurs entreprises. Telle est la vision du Sales Influence Program.Il a été conçu pour être un rendez-vous des acteurs du secteur de la vente au Cameroun et dans le continent». C’est en ces mots que le promoteur présente son initiative qui est déjà à sa seconde édition et qui a vu une grande mobilisation lors de l'édition inaugurale tenue au mois d’août dernier. Pour Richard Siayojié, l’un des problèmes majeurs des PME par exemple, c’est le manque de formation des acteurs et parfois des responsables de ce secteur. Pour lui, « il est urgent de donner des armes à notre PME si nous voulons sortir de cette léthargie qui nous empêche d’évoluer ». Le Sales Influence Program est une plateforme qui s’est fixée un triple objectif : Réunir les acteurs, proposer des outils de gestion et des process et enfin, former les acteurs.