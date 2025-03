Maurice Kamto,Président National du MRC, exprime son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le septentrion du pays. Il vient de communiquer sur l’attaque mortelle de Boko Haram contre des soldats camerounais au poste de Wulgo, à la frontière avec le Nigeria. Il évoque un bilan lourd et interpelle la hiérarchie militaire sur la multiplication des attaques contre les forces de défense et de sécurité.

L'intégralité de sa déclaration en dessous

La secte Boko Haram a encore frappé et fait des morts dans les rangs de notre Armée, dans la nuit du 24 au 25 mars 2025, à Wuglo, État du Borno, dans le Nord-Est du Nigeria. Le bilan, non officiel encore, serait très lourd. Il rappelle celui du 24 et de la nuit du 26 au 27 juillet 2021 dans la même localité, où de nombreux militaires de notre Armée étaient tombés, et qui avait fait une dizaine blessés.

En mon nom personnel et aux noms des militantes, militants et sympathisants du MRC, j’adresse aux familles biologiques des vaillants soldats morts et à la grande famille des Forces Armées camerounaises mes sincères condoléances.

Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La recrudescence de ces attaques mortelles des éléments armés de la secte Boko Haram contre nos populations dans la Région de l’Extrême-Nord et même contre nos postes avancés, doit, comme je l’ai déjà dit plus d’une fois, préoccuper le haut commandement militaire.

En effet, ces attaques, menées avec une facilité déconcertante et dont les bilans sont chaque fois plus lourds pour notre nation, laissent penser qu’il y a d’importants problèmes de management dans le haut commandement militaire. Il est temps pour le pouvoir politique d’apporter des solutions adaptées aux problèmes profonds et urgents que soulèvent ces attaques mortelles récurrentes. Parmi ces problèmes, il y a celui du rajeunissement des hauts responsables de notre Armée.

Le moral de la troupe, qui est pourtant le premier levier pour stimuler la bravoure du soldat ne semble pas malheureusement être une préoccupation du haut commandement. Désormais, des soldats parlent de leurs souffrances même sur les réseaux sociaux. A cela s’ajoute l’épineux problème des Tableaux d’Effectifs et de Dotation (TED), et plus généralement le défi logistique, ainsi que la question très sensible des orphelins et des veuves de militaires tombés sous les drapeaux.

Le Gouvernement doit se pencher en urgence sur ces problèmes qui mettent en danger la sécurité de nos militaires dans l’accomplissement de leur mission patriotique.

Fait à Yaoundé, le 25 mars 2025

Maurice KAMTO, Président National du MRC.

Candidat du MRC et de l’APC à l’élection présidentielle à venir.