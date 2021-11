CAMEROUN :: Crise anglophone : Les sécessionnistes tuent 05 policiers et 03 gendarmes :: CAMEROON

Carnage ce matin du samedi, 13 novembre 2021. Dans la ville de Santa, département de la Mezam dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Ce matin, vers 07 heures 30 minutes, à en croire des sources sécuritaires, une patrouille mixte ( police/ gendarmerie) tombe sur une embuscade tendue par des miliciens séparatistes anglophones. Gendarmes et policiers sont de retour de la relève du poste de contrôle de MATAZEN .

L"accrochage avec une des branches armées séparatistes fait des dégâts énormes : huit morts, dont cinq policiers, et trois gendarmes. Un policier grièvement blessé. Un conducteur de mototaxi est pris entre les deux feux; il est tué. Les combattants séparatistes emportent les huit armes de guerre des huit éléments de force de défense et de sécurité tués. Le véhicule organique de la police est irrécupérable.

Complètement détruit, rapporte une source sécuritaire qui ne manque pas de confier sous cape qu'en dépit des discours politiquement corrects des officiels camerounais et de leurs obligés, la situation dans les régions anglophones du Cameroun demeure très préoccupante. Et la source ne manque pas de marquer son étonnement sur l'usage des roquettes par les combattants séparatistes. Une source locale affirme que les sécessionnistes étaient en grand nombre, et qu'après leur foudroyante attaque, ils ont pris la direction de Tapnang et Pinyim. Le groupe armé serait celui sous les ordres du "général " OKORO dont le bilan des hommes n'est pas connu.

Voici les noms ( sommaires ) des huit éléments des forces de Défense et de Sécurité du Cameroun tués par les combattants séparatistes anglophones :

A -Policiers :

Inspecteur de police NUMFOR; Inspecteur de police AHANDA; Gardien de la paix TSODAP ; Gardien de la paix ANUSINE; Gardien de la paix FOMEN;

Gardien de la paix, EWANÈ est grièvement blessé.

B- Gendarmes

Gendarme major EKANI AKA Vincent ; Gendarme BOUBOU; Gendarme NJIBOUOT.

Une résolution pacifique, politique et définitive à cette guerre fratricide qui a déjà fait des milliers de morts, causé la démobilisation de plus d'un million de personnes ( réfugiés et déplacés internes), asphyxié une bonne partie du tissu économique, causé la saignée des fonds publics, s'impose. Il est temps de mettre fin au cosmétique, à la ruse, à la roublardise et à l'esbroufe. Du sang des hommes coule abondamment et cruellement depuis cinq ans. Il ne s'agit pas du sang des lapins .