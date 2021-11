Des Camerounais invitent Enganamouit à tomber enceinte si elle souhaite se faire pardonner :: CAMEROON

C'est sur les réseaux sociaux que les Camerounais ont lancé cette campagne afin d'inviter Gaëlle Enganamouit, ancienne capitaine des lionnes indomptables, à tomber enceinte pour se faire pardonner

"La condition pour Enganamouit de se faire pardonner est de tomber enceinte", peut-on lire sur Facebook, Instagram, Twitter et même plusieurs fora WhatsApp.Cette dernière, n'a pas encore réagit.

L'on se rappelle que la semaine dernière, quelques heures après sa démission de son poste de Team Manager des Lionnes Indomptables du Cameroun, des vidéos de Gaëlle Enganamouit en train de vivre une romance indicible avec une partenaire féminine avaient été publiées sur les réseaux sociaux.

Cela a provoqué une réaction musclée au Cameroun et cette dernière a subi un contrecoup inhabituel de la population, qui pensait que la soi-disant star pouvait faire mieux.

Que risque Gaëlle Enganamouit ?

Plusieurs sources juridiques évoquent une situation d’outrage à la pudeur, et spécifiquement d’homosexualité.

L’article 347 alinéa 1 du code pénal camerounais est formel sur les cas d’homosexualité: « Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ».

Ainsi, Gaëlle Deborah Enganamouit, comme l’on peut l’apercevoir dans les vidéos, aurait effectivement pris des libertés avec cette disposition du code pénal camerounais.

Pour rappel aucune plainte allant dans ce sens n’a été déposée jusqu’ici, et le ministère public ne s’est non plus saisi de la situation. Au dernières nouvelles, l’ex attaquante des lions aurait quitté le Cameroun, direction de la France.