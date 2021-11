La CFC du groupe SABC vient révolutionner l’agriculture et l’élevage au Cameroun :: CAMEROON

Le Compagnie Fermière du Cameroun (CFC), a été inaugurée le 5 novembre 2021 à Mbakomo dans la région du centre. C’est la dernière née de la chaine des entreprises des Brasseries du Cameroun Elle vient apporter une plus value significative dans les domaines agricole et avicole.

S’agit pour les Brasseries du Cameroun de Mettre en œuvre la vision agro-industrielle et l’engagement citoyen pour le développement socio-économique du Cameroun. Renforcer le soutien du Groupe SABC au développement des filières agricole / élevage. Favoriser le développement des filières agricoles, des circuits courts d’approvisionnements et de l’économie circulaire. Apporter la contribution du Groupe SABC à la réalisation de la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030.

Au cours de cette cérémonie présidée par le premier ministre chef du gouvernement, c’est Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du Groupe SABC qui a planté le décor. Dans la présentation de ce qu’il convient d’appeler désormais le poids lourd de l’agro-industrie de Mbankomo.

La CFC représente 15 milliards d’investissements et 05 milliards d’apport en compte courant pour son fonctionnement, soit un investissement financier de 20 milliards. Ce seront 18.000 paysans qui produiront 40.000 tonnes de maïs brute générant 20.000 tonnes de gritz de maïs. A la faveur de la naissance de cette nouvelle entreprise, le Groupe SABC disposera désormais de son moteur industriel, les Brasseries du Cameroun, avec son turbo manufacturier expert en emballages qu’est la SOCAVER et désormais son turbo agricole qu’est la CFC elle-même.

Toutes choses qui font de la CFC une entreprise purement Camerounaise avec 30.000 tonnes de sucre camerounais. 30.000 tonnes de gritz de maïs camerounais. 2.900 sous-traitants et partenaires locaux dans les cartons. Les étiquettes, les intercalaires. Produire son

propre verre, ses casiers écologiques, tout cela avec 15% d’actionnariat camerounais dont la SNI deuxième actionnaire de référence et 900 petits actionnaires camerounais avec seulement 05 expatriés sur 6.000 personnes. Pour le DG du groupe SABC, « Ne devrait-il pas amplement justifier de la nationalité camerounaise d’une entreprise comme la nôtre où la moitié de son résultat est systématiquement réinvesti dans sa capacité industrielle et logistique ».

Aussi, Avec la Compagnie Fermière Camerounaise le Groupe SABC renforce son engagement pour la promotion du Made in Cameroun. Dans le domaine de l’agriculture,La structuration de la filière Maïs etla professionnalisation de plus de 18000 acteurs (Intégration Amont-Aval). L’amélioration de l’offre de maïs (+34%) et le renforcement de notre autonomie alimentaire et la limitation de notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

Sur le plan de l’économie, La réduction de la balance des paiements (import- substitution). La Compétitivité agroindustrielle d’un CHAMPION NATIONAL à l’aune de la ZLECAF (Zone de libre- échange continentale africaine). La Création de plus de 250 nouveaux emplois jeunes et des milliers d’emplois indirects dans les domaines des transports, de la logistique et de la distribution. L’augmentation du PIB à travers la hausse de la valeur ajoutée et de l’investissement privé. Le développement des circuits courts et l’accroissement de la valeur ajoutée locale.

Dans le domaine de l’élevage, cela se traduit par L’augmentation de la production locale de la provende de qualité et la réduction des coûts de l’élevage bovine, avec une baisse du prix du poulet de 8,6%, soit une économie de plus de 1,3 milliards de FCFA par an pour les ménages.