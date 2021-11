MONDE ENTIER :: Eliminatoires européens : Espagne, Italie et Suisse en danger :: WORLD

A un an de la Coupe du monde 2022, les éliminatoires européens entrent dans une phase critique. Huit équipes obtiendront un ticket pour le Qatar à l’issue des deux journées de match du 11 au 16 novembre. Elles rejoindront l’Allemagne et le Danemark qui ont déjà respectivement sécurisé leur place en tête des groupes J et F.

Dans le groupe B, à la surprise générale l’Espagne est à la peine. Elle se tient à deux points du leader du groupe, la Suède, qu’elle affrontera dimanche à Séville pour son dernier match de groupe.

Les deux équipes jouent leur avant-dernier match à l’extérieur. L’équipe de Luis Enrique se rendra à Athènes pour un déplacement à risque. A quatre points de l’Espagne, les Grecs espèrent toujours décrocher une deuxième place de groupe et se qualifier pour la Coupe du monde.

Les Espagnols devront se passer de leur jeune star AnsuFati. Revenu d’une longue blessure, il avait montré des éclairs de génie avec Barcelone ces dernières semaines avant de se blesser à nouveau ce week-end.

Ayant plus de deux fois son âge, l’attaquant suédois ZlatanIbrahimovic, 40 ans au compteur, était sorti de sa retraite internationale en mars dernier. Il a de nouveau été rappelé par le sélectionneur Janne Andersson pour ces deux derniers matchs.

Et l’Espagne n’est pas le seul champion du monde en position difficile. Dans le groupe C, l’Italie et la Suisse sont en confrontation directe pour la place de leader.

Au coude à coude avec 14 points chacune, les deux équipes s’affronteront jeudi au StatioOlimpico de Rome. Mais il faudra attendre lundi et le dernier match de groupe pour connaître le nom du vainqueur. L’Italie jouera à l’extérieur contre l’Irlande du nord tandis que la Suisse recevra la Bulgarie.

Le sélectionneur suisse Murat Yakin se rendra en Italie avec un seul objectif, la victoire. « J’aime la manière rapide et directe. Nous devons être courageux et forts. »

Alors que plusieurs de ses joueurs sont blessés, tels que BreelEmbolo et le capitaine Granit Xhaka, le nouveau sélectionneur suisse n’est pas impressionné à l’idée d’affronter les champions d’Europe en titre.

« C’est comme ça. En tant qu’entraîneur vous devez être authentique. Et je ne suis pas une personne qui s’inquiète. Et le football doit être amusant. Si vous êtes trop stressé, vous allez être nerveux et faire des erreurs. »

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a pour la première fois appelé le milieu de terrain Tommaso Pobega, qui réalise une saison impressionnante avec Torino, où il a été prêté par le Milan AC.

Pour Mancini, la question de la présence des défenseursGiorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, qui ont tous deux manqué leur dernier match avec la Juventus, est un casse-tête.

Les deux dernières journées de match recèleront des surprises et de grands moments de football sont à prévoir.