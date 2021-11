CAMEROUN :: An 39 du Renouveau : Célestine Ketcha Courtès validée dans le Nde-Nord :: CAMEROON

An 39 du Renouveau. Célestine Ketcha Courtès a organisé un gigantesque meeting ayant permis de ressembler les militants de la section Nde-nord derrière le Président Paul BIYA.

Il s’est agi pour le ministre de l’Habitat et du développement Urbain (Mindhu) de magnifier le rayonnement diplomatique, culturel et sportif d’un Cameroun Un et indivisible, décentralisé et émergent, qui garantit le vivre-ensemble, la paix sociale, l’intégrité territoriale la consolidation de l’Unité Nationale et le développement accéléré. On a confessé que c'est grâce au renouveau que le Cameroun est resté un Havre de Paix dans une Sous-région longtemps secouée par des crises multiformes. Des milliers de militants ont pris part à cette célébration à la place des fêtes de Bangangté.

Cette cérémonie qui intervient au lendemain du renouvèlement des organes de base du Rdpc dans la circonscription a été l’occasion pour les militants de scandé « Validé, validé, validé et validé » Les résultats issus du renouvellement des organes de bases dans le Ndé-nord ont été validés. Le chef de délégation départementale du comité central dans le Ndé. Clobert Tchatat a installé Célestine Ketcha Courtès comme nouveau patron politique de la Section Ndé-nord.

Pour Célestine Courtes « Cette victoire doit être marquée d’une pierre blanche, celle de l’espérance, de la fidélité, de la clairvoyance de nos militants. Mais aussi de la persévérance, de la ténacité et de notre ferme détermination pour la victoire de la base par les urnes et non par la violence. Et pour un Cameroun toujours plus libre et démocratique, tel que prôné par notre CHAMPION, S.E. Paul BIYA, notre Président National, Chef de l’Etat »

Le déroulé de la cérémonie etait essentiellement un moment de témoignage et de gratitude au Chef de l'État avec en bonne place le partage des informations et une sensibilisation sur les œuvres et réalisations de l'Homme du 06 Novembre en faveur du Cameroun en général et le Ndé en particulier. La marche de soutien en faveur du président de la république qui a ouvert l'événement pouvait à elle seule suffire pour exprimer l'engagement des militants anciens et nouveaux de travailler auprès de Célestine Ketcha pour le plein succès du RDPC dans le département du Ndé.