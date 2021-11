GUINÉE ÉQUATORIALE :: Intégration sous régionale : Des Camerounais interpellés en Guinée équatoriale :: EQUATORIAL GUINEA

Selon le communiqué de l’Ambassadeur, des compatriotes sont retenus au complexe multisport de Malabo depuis 1er novembre 2021.

Des informations annonçant un rapatriement massif des ressortissants camerounais en Guinée équatoriale ont été abondamment relayées dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. En réponse à ces multiples messages, l’Ambassadeur de la République du Cameroun en République de Guinée équatoriale, Son Excellence Désiré Jean Claude Owono Menguele réagit dans un communiqué signé le 03 novembre 2021. Il informe que depuis le lundi 1er novembre 2021, des compatriotes ont été interpellés et retenus au complexe multisport de Malabo (Bonapa) aux cotés autres ressortissants étrangers vivant dans la capitale équato-guinéenne.

« L’ambassade une fois informée a immédiatement saisi les autorités du pays d’accueil à l’effet de solliciter des informations relativement à cette vaste opération d’interpellation d’étrangers », écrit-il. Dans cette correspondance de l’Ambassadeur, il relève que « selon les informations reçues du consulat de Bata, une opération similaire se déroule sur la partie continentale depuis samedi 30 octobre et les étrangers retenus seraient gardés au stade omnisport de Nkoantoma et dans divers postes de police de la ville de Bata ».

Également à retenir du communiqué, les ressortissants camerounais détenus à Malabo bénéficient de l’assistance de l’Ambassade en attendant les informations officielles sur leur arrestation. Ils ont reçu le mardi 02 novembre 2021 des denrées alimentaires, des produits hygiéniques et sanitaires de première nécessité. Son Excellence, Désiré Jean Claude Owono Menguele invite ses compatriotes à la retenue. Il les prie de mettre fin à des campagnes de désinformation engagées sur les réseaux sociaux qui annoncent des rapatriements à bord d’aéronefs militaires équato-guinéens, des mauvais traitements dans les lieux de détention aussi l’inertie de l’ambassade face à la situation : Il faut préciser l’interpellation des Camerounais quelquefois suivie des rapatriements est récurrente en Guinée équatoriale.

D’aucuns estiment que cette situation fréquente remet en cause l’intégration sous régionale et la libre circulation des biens et des personnes.