CAMEROUN :: Absence d'une unité de radiothérapie dans les hôpitaux de la région du centre :: CAMEROON

Monsieur Shanda Tonme, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), interpelle Monsieur MANAOUDA MALACHI, Ministre de la santé au sujet de l'abscence d'une unité de radiothérapie dans les hôpitaux de la capitale politique camerounaise et dans toutes la région du Centre.

Selon lui, "il n’existe nulle part à Yaoundé, la capitale du pays, ni ailleurs dans toute la région, d’unité de radiothérapie, instrument essentiel, capital, crucial et incontournable pour le traitement du cancer. Il semble qu’il en existait à l’hôpital général de Yaoundé, depuis un temps lointain en arrière, ce qui montre bien notre régression, en dépit des quelques efforts réalisés." écrit-il

Lire sa sortie en dessous

Yaoundé, le 29 avril 2025

Monsieur MANAOUDA MALACHI

Ministre de la santé

INTERROGATION SUR L’ABSENCE D’UNE UNITE DE RADIOTHERAPIE DANS LES HOPITAUX DE LA CAPITALE ET DANS TOUTE LA REGION DU CENTRE

Monsieur le Ministre,

Des centaines et bientôt des milliers de nos compatriotes meurent des suites des infections du cancer, dans une souffrance indescriptible. Le cadre sanitaire n’est pas adapté, les soins sont insuffisants.

Dans une de vos récentes communications, vous aviez vanté le caractère moderne et avancé de nos plateaux techniques qui n’ont rien à envier aux meilleurs du monde.

J’ai le regret de vous informer qu’il n’existe nulle part à Yaoundé, la capitale du pays ni ailleurs dans toute la région, d’unité de radiothérapie, instrument essentiel, capital, crucial et incontournable pour le traitement du cancer. Il semble qu’il en existait à l’hôpital général de Yaoundé, depuis un temps lointain en arrière, ce qui montre bien notre régression, en dépit des quelques efforts réalisés.

Je viens donc m’interroger, et à haute voix : Why ? Pourquoi ne sommes-nous pas en mesure d’avoir cet instrument ? L’argent manque-t-il, ou alors c’est la volonté qui n’existe pas ? On meurt dorénavant chez nous même quand on a l’argent pour se soigner, et le nombre de ceux qui crèvent entre deux correspondances d’avion en route pour la quête de ce genre de soins à l’étranger double voire triple chaque année.

Ce qui est plus incompréhensible, c’est que des initiatives privées sont découragées, pendant que dans le même temps, il nous revient de bonne source, qu’un projet majeur de construction d’un centre d’oncologie moderne avancé de la CNPS, souffrirait de blocages et de tracasseries administratives. Faites donc quelque chose monsieur le ministre. Ne nous exposez pas ou plus à tant de critiques de tous les côtés, pour des choses que nous pouvons bien réaliser avec un peu de volonté. Allégez les souffrances des gens, sauvez l’image, l’honneur et la crédibilité de notre pays. Trop de vies sont perdues à cause de l’absence de la radiothérapie. Ne parlons pas de Douala, où les installations marchent un jour sur cinq, et les attentes sont tellement éprouvantes que des malades s’écroulent ou choisissent dorénavant de mourir doucement dans leur lit à la maison.

Je vous attends, Monsieur le Ministre de la santé, j’attends pour voir vraiment ce que vous allez faire pour une fois et pour de vrai et d’efficace comme réponse à un cri de désespoir représentant la souffrance de millions de malades désespérés.

Fraternelles considérations./.