FRANCE :: Ben Decca à l'Olympia : une légende du makossa en concert exceptionnel à Paris​

Ce dimanche 4 mai 2025 à 20h, l’Olympia de Paris accueillera pour la première fois Ben Decca, figure emblématique de la musique camerounaise, pour un concert unique célébrant plus de 40 ans de carrière. Accompagné de son orchestre, l’artiste promet une performance 100 % live, offrant au public parisien et européen une immersion dans l’univers du makossa, un genre musical né sur les rives du Wouri. ​

Des débuts modestes à une carrière légendaire

Né le 23 février 1958 à Douala, Ben Decca, de son vrai nom Mouangue Eyoum Victor, découvre la musique dès son plus jeune âge. Issu d'une famille nombreuse, il est le frère aîné de Grâce, Dora et Isaac Decca, également artistes reconnus. Après des études en mécanique automobile en France, il entame sa carrière musicale à la fin des années 1970, influencé par des icônes comme Eboa Lotin et Ekambi Brillant. Son premier album solo, "Nyong’a Mulema", sort en 1981, marquant le début d'une discographie riche de 25 albums et plus de 150 titres. ​

Un ambassadeur du makossa et mentor pour la jeunesse

Surnommé "Papa Ben", il est reconnu pour sa capacité à fusionner tradition et modernité, chantant l'amour en français et en Douala. Au fil des années, il collabore avec de nombreux jeunes artistes, tels que Daphné, Dynastie le Tigre et récemment Senga I, avec qui il a sorti le single "A Letter" en 2024, mêlant rythmes traditionnels et sonorités contemporaines. ​

Une reconnaissance nationale et internationale

En 2015, Ben Decca est élevé au rang de Chevalier de l’Ordre de la Valeur par le gouvernement camerounais, en reconnaissance de sa contribution à la culture nationale. Malgré les défis, il reste une figure unificatrice, appelant au dialogue et à l'unité, notamment lors de son concert à Nantes en 2018, où il a lancé un message fort à la diaspora camerounaise. ​

Un rendez-vous incontournable

Le concert de Ben Decca à l'Olympia s'annonce comme un événement majeur pour les amateurs de musique africaine et les nostalgiques du makossa. Les billets, dont les prix varient entre 50€ et 220€, se sont envolés sur le site officiel de l’Olympia. Une occasion unique de célébrer l'héritage musical d'un artiste qui, depuis plus de quatre décennies, fait vibrer les cœurs au rythme du Cameroun le pays de Roger Milla et de Samuel Eto'o.