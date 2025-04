CAMEROUN :: Lutte anti-braconnage: Une femme trafiquant les défenses d'éléphant aux arrêts :: CAMEROON

Une femme a été arrêtée dans le cadre du trafic d'animaux sauvages dans la région du Littoral. Elle a été interpellée le 24 avril dernier au quartier Beedi à Douala. La dame est soupçonnée d'être proche de deux autres trafiquants qui ont été appréhendés avec deux défenses d'éléphants à Douala en février 2025.

Son interpellation intervient lors d'une opération coup de poing menée par les agents de la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune du Littoral en collaboration avec la division régionale de la police judiciaire.

L'ONG The Last Great Ape Organisation (LAGA) a également apporté un appui technique à cette opération.

Selon des sources proches de l'affaire ayant requis l'anonymat, les défenses d'éléphant ont été récupérées au domicile de la dame par l'un des deux hommes qui avaient été arrêtés en février. Elle est la fille d'un ancien délégué départemental du ministère du tourisme et des loisirs.

Immédiatement après son arrestation, elle a été conduite dans les services de la faune pour y être auditionnée et faire l'objet d'une enquête plus poussée. L'enquête sur cette affaire s'intensifie car les personnes qui se livrent au trafic de produits d'espèces sauvages sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans. Les éléphants sont protégés par la loi de 2024 relative à la faune du pays, qui punit les auteurs de trafic d'espèces sauvages d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans et d'une amende pouvant atteindre 50 millions de FCFA, s'ils sont reconnus coupables.

Rien que l'année dernière, 67 défenses d'éléphants ont été saisies au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Togo, ce qui représente au moins 33 éléphants tués. Les arrestations ont été effectuées dans le cadre de la collaboration des gouvernements avec le réseau EAGLE qui assiste les autorités en charge de la faune dans l'application effective de la loi sur la faune dans ces pays.

L'éléphant est une espèce emblématique. Il joue un rôle important en tant que "jardinier" de la forêt en aidant à maintenir l'écosystème de la forêt et de la savane pour d'autres espèces, y compris les êtres humains.