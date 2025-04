FRANCE :: Rose JIKE portée à la tête du RIPREM Europe: Une cérémonie marquante à Stains près de Paris

Dimanche dernier, le restaurant Le Refuge à Stains a servi de cadre à une cérémonie riche en symboles et en émotions : l’installation officielle de Mabatngou Mbeugong Rose JIKE en tant que nouvelle présidente du RIPREM (Réseau International des Princesses et Reines Mères).

Cette cérémonie solennelle s’est déroulée en présence de nombreux dignitaires originaires de l’Ouest Cameroun résidant en région parisienne, témoignant de l'attachement profond à la culture et aux traditions du pays. L’événement a été particulièrement honoré par la présence très remarquée de Sa Majesté NGAPMOU Louis, Roi du groupement des Bandounga, dont la sagesse et l'autorité ont conféré à l'occasion une dimension royale et spirituelle.

Une délégation de l'AIMF(Association des Maires Francophones), du maire de la ville de Stains et un représentant de la Ministre Ségolène Royale empêchée.

Le RIPREM, initiative portée par Mme la Ministre Célestine Ketcha Courtès, œuvre pour la promotion du développement durable dans les zones rurales du Cameroun, en s'appuyant sur l'influence et l'engagement des femmes leaders issues de la royauté traditionnelle. À travers ce réseau, Princesses et Reines Mères unissent leurs forces pour initier des projets à fort impact social, économique et environnemental.

L’installation de Mme Rose JIKE marque ainsi une nouvelle étape dans le rayonnement du RIPREM à l’international, avec une présidence qui s’annonce engagée, inspirée et résolument tournée vers l’action.