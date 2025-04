Comment Nestlé Cameroun contribue à une alimentation saine dans un environnement saint :: CAMEROON

Le programme a été dévoilé à l’usine de Bonaberi, dans l’arrondissement de Douala 4e, capitale économique du Cameroun. Il se décline en la présentation du nouvel emballage pour NIDO. L’engagement à offrir des produits nutritifs de qualité. La campagne "Changemakers" et la visite d’une usine dotée d’équipements au top de la technologie et des laboratoires certifiés.

Le centre d’intérêt était NIDO, une marque de lait en poudre appréciée qui nourrit les familles à travers le pays depuis de nombreuses années. Avec ses variétés de 12g, 20g, 30g, et 350g.

La préoccupation de Nestlé étant de produire des aliments nutritifs sans impact sur l’environnement. C’est dans cette dynamique que va naitre le nouveau produit NIDO plus riche en fer pour permettre aux consommateurs d’éviter des maladies liées à la carence en fer. Bien plus, avec une réduction considérable du taux de sucre, le nouveau NIDO® ouvre un large spectre des consommateurs notamment les seniors exposés aux maladies liés à l’âge.

A Nestlé Cameroun, on confesse également « Nous voulons apporter notre contribution comme marque. Nous voulons donner la chance à nos enfants de réussir à l’école » Cela passe par une bonne nutrition pour la croissance, le développement et la protection des enfants en âge scolaire.

Pour ce faire, NIDO affiche les informations nutritionnelles clés, y compris la teneur en fer, afin de garantir que les consommateurs et les tuteurs soient conscients des nutriments spécifiques dont il est enrichi et de leurs bienfaits. Les informations sur l'emballage permettront aux parents et aux soignants de faire des choix éclairés concernant la nutrition de leurs enfants en choisissant NIDO.

Toutes choses qui ont donné naissance à une nouvelle campagne dénommée «Changemakers", (acteurs du changement). Cette initiative vise à sensibiliser les parents sur l'importance de développer des valeurs telles que la confiance et la curiosité à leurs enfants, ainsi qu’un intérêt à la protection de l’environnement.

Virgil FENDZI, Directeur de la marque NIDO en Afrique Centrale. Pense qu’« Avec le monde qui change rapidement, il est important que les parents inculquent à leurs enfants non seulement des valeurs traditionnelles comme l'obéissance et le respect, mais aussi des valeurs fondamentales telles que la curiosité et l'honnêteté pour leur permettre d'apporter des changements positifs dans leurs communautés »



Les enjeux de la préservation de l’environnement ne sont pas du reste. Le nouvel emballage de NIDO présente un aspect visuel attrayant et utilise un plastique plus facile à recycler.

Pour Aboubacar COULIBALY, Administrateur Général de Nestlé Cameroun. « Cette initiative souligne notre responsabilité envers la planète et notre volonté de contribuer à un avenir plus durable pour les générations futures, tout en fournissant des solutions nutritionnelles de qualité »