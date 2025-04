CAMEROUN :: APPEL AU RASSEMBLEMENT POUR CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE AU SYSTEME NEOCOLONIAL RDPC EN OCTOBRE 2025 :: CAMEROON

Peuples du Cameroun, Au mois d’octobre 2025 par votre vote à l’élection présidentielle, vous allez choisir le destin de votre pays, le Cameroun. Vous allez choisir dans quelle société vous voulez vivre.

Le système néocolonial et la corruption rappellent l’exigence de protéger nos libertés, notre souveraineté, nos valeurs coutumières, nous devons reprendre le contrôle de notre destin pour protéger la vie et nos Peuples. La période de l’élection présidentielle nous exige d’agir vite.

Le mandat qui s’achève a été celui du sommeil et de l’inaction. Il a aggravé les inégalités et la situation de nos Peuples.

Le Président Paul BIYA et son Gouvernement, responsables des maux qui menacent aujourd’hui l’Etat du Cameroun dans son existence même en tant que Nation, Etat et République. En effet, des pratiques érigées en système de gestion ont conduit l’Etat du Cameroun dans l’abîme : corruption comme mode de gouvernance, impunité, violation des principes républicains (violations réitérées des libertés), abandon de secteurs entiers de la souveraineté de notre pays (enseignement, santé, culture, infrastructures…), détérioration de la situation au Nord-Ouest et Sud-Ouest et au Septentrionale, abandon des populations à leur sort, absence de l’Etat et perte de souveraineté sur des pans entiers du territoire national, détournements des fonds, fraudes électorales ne permettant plus aux élections de jouer leur rôle régulateur, affaiblissement et délégitimation des institutions de la République, délestage, pénurie d'électricité, manque d’eau, vie chère. Le statu quo, c’est le chaos.

Peuples du Cameroun,

Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, élection capitale pour l'avenir de notre pays, sachant que la question de l’alternance / alternative politique est au centre de la palabre présidentielle.

A l’heure où l’échec du Président Paul BIYA et de son Gouvernement est patent dans tous les domaines : politique, économique, social, comme dans le domaine des valeurs coutumières, le système de l’Etat parti RDPC dont le seul projet est de détruire, d’affamer, et d’assujettir les Peuples du Cameroun avec de l’argent corruptible, se caractérise également par la peur, les intimidations, la domination, le mépris ! L’injustice s’installe comme un fait, voire comme une norme.

Nous devons libérer les Peuples du Cameroun du CLAN de de l’Etat parti RDPC. Pour cela nous devons fonder notre stratégie sur la clarté des engagements et sur la cohérence des convictions et veiller à notre cohésion, pour éviter les stratégies à dimension variable, telles que nous les avons connues lors de l’élection présidentielle de 2018.

Aujourd’hui, nous observons tous les jours la situation des partis de l'opposition à ce régime néocolonial : chaque mouvement prépare sa propre stratégie face au Président sortant, les leaders politiques qui se déchirent, tous veulent prendre la place de Monsieur Paul Biya, mais aucun n'est prêt à se ranger derrière l'autre pour permettre d'envisager une alternance / alternative à la tête de l'Etat du Cameroun en octobre 2025.

Avec ce constat, pensez-vous que le Cameroun peut bénéficier d'un changement politique ? Les Peuples du Cameroun doivent prendre leurs responsabilités.

Il est temps de dire les choses sans détours : les Peuples du Cameroun ne peuvent plus se payer le luxe de prolonger le système néocolonial actuel du RDPC et de son gouvernement. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin d'une nouvelle vision.

Nous estimons que c'est autour du projet d’espoir de la « Transition Refondatrice » basé sur une CONSTITUANTE qu’une dynamique de rassemblement doit s’enclencher. C’est ce projet de « Transition Refondatrice » qui garantira le mieux l’accomplissement de la promesse « Souveraineté et Indépendance ». Celle qui créera les conditions de notre développement et de notre sécurité durable. Surtout, nécessaire pour construire une espérance capable de rassembler et de mobiliser.

Au regard de la gravité du danger que court le processus électoral de la Présidentielle d’octobre 2025, c'est par notre engagement, nos idées et notre solidarité que nous pouvons construire un Cameroun Indépendant, un Cameroun Souverain, une Nation plus juste et plus humaine.

Il est maintenant temps d'agir, de s'unir, et de travailler ensemble. Il est temps de fonder un GRAND RASSEMBLEMENT, parce qu’il est temps de donner enfin la victoire, la VRAIE aux Peuples du Cameroun. Parce qu’il est enfin temps de donner une opportunité pour l'avenir du Cameroun et des Forces du changement.

Nous sommes convaincus qu’il y a une perspective de victoire malgré la faiblesse actuelle et l’émiettement de notre camp, de l’opposition politique. Nous pouvons gagner. Nous devons gagner pour le bonheur des Peuples du Cameroun. Surtout pour l’INDEPENDANCE ET LA SOUVERAINTE de notre pays.

Le Cameroun, c’est notre bien à tous. Ce n’est que tous ensemble que nous le ferons grandir et devenir un pays qui compte dans le concert des Nations en ce siècle de vitesse.

Le moment est venu de sortir du déni. Nous devons faire une union sacrée des forces vives de la Nation, dans un élan de « sursaut national » pour définir, librement et sans contrainte, la VISION et les contours d’un nouveau Cameroun, avec toutes les forces sociales et politiques (organisations politiques, la société civile de l’intérieur et de la Diaspora, autorités religieuses et coutumières), surtout, toutes les parties intéressées au processus de paix et de réconciliation. Nous devrons ouvrir une nouvelle page de notre pays.

Il faut que dans les jours, les mois qui viennent, les partis politiques de l’opposition et la société civile se mettent autour d'une table et qu'ils se mettent d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont les Peuples du Cameroun ont besoin pour 2025,

Oui, c’est vrai que les partis politiques de l’opposition ont des divergences sur certains sujets. Mais face à la menace du système néocolonial du RDPC, il est de notre responsabilité, de la responsabilité des partis politiques de l’opposition et de la société civile d’explorer les convergences. C’est ce qu’attendent les Peuples du Cameroun.

Les Partis politiques de l’opposition sont ainsi face à deux options. Au de-là des projets politiques, les personnalités pourront-elles travailler main dans la main ? Est-ce que notre objectif est que l'un des candidats l'emporte ? Ou est-ce que le but est que l'un des candidats ne gagne pas ?, et que le système néo colonial RDPC continu ?

Peuples du Cameroun,

Où sont passés la colère sociale et l’esprit critique qui s’aiguisent depuis des années dans notre pays ? On peut supposer qu’ils demeurent dans les têtes, dans les cœurs. Mais la situation politique est catastrophique, horrible.

Les situations de Covid, Axe lourd Yaoundé-Douala, Stade Olembé, Glencore, etc démontrent une fois de plus si besoin est, que le système néocolonial protégé et préservé par l’UC/UNC/RDPC qui sévit dans notre pays depuis plus de 60 ans, n'est pas disposé le moins du monde à permettre l’Alternance / Alternative politique au Cameroun.

A l'heure où il est question de bonne gouvernance et de transparence, l’Etat parti RDPC tient encore le langage de la menace, de la peur, de la privation des libertés.

Nous pensons qu’il est plus que temps de changer cet état de choses, que les Peuples du Cameroun se décident à prendre leur destin en main et à signifier clairement à celles et ceux qui veulent participer à la reconstruction de notre Nation qu’ils doivent s'engager à le faire dans l’honnêteté et le sérieux.

Les circonstances actuelles rendent encore plus indispensable le RASSEMBLEMENT de tous les Patriotes face à ce système. L’heure est GRAVE, l’heure est venue de taire les différences, car la situation économique, politique, sociale et coutumière difficile de notre pays nous impose de dépasser nos égos, nos querelles, de mettre de côté les ambitions personnelles, et de constituer un bloc homogène.

Il y a du pain sur la planche : réinventer nos modèles et nos imaginaires, rompre avec le système néo colonial qui nous mènent au chaos, à la disparition de nos us et coutumes et à une déshumanisation.

L’enjeu, c’est aussi d’articuler les différents combats émancipateurs pour dégager une cohérence nouvelle qui s’attache aux exigences sociales comme les valeurs coutumières, comme à l’égalité dans l’accès à l’éducation et à la culture, à la promotion des services publics. Nous n’y parviendrons qu’en assumant des ruptures franches avec les normes et les logiques du système néocolonial. Ce qui suppose de nous affranchir des logiques occidentales et autoritaires qu’organisent les traités mondialistes et de donner à nos combats une dimension patriotique.

Nous sommes animés par un sentiment d’urgence et par la nécessité de briser les murs qui se dressent au fur et à mesure que la situation produit des crispations et des raidissements. Il est temps de se parler et de s’écouter, de se respecter pour pouvoir avancer en combinant le combat pour les exigences politiques, économiques, sociales et coutumières. Nous pensons bien sûr aux SDF, MRC, UPC, MP, UDC, AFP, PURS, etc. décidés à rompre avec le système néocolonial. Mais ce dialogue entre mouvements politiques constitués ne suffira pas à soulever les montagnes pour redonner confiance et espoir. C’est plus largement que les portes et les fenêtres doivent s’ouvrir aux Peuples, à la société civile, à celles et ceux qui luttent au quotidien contre les oppressions et les violences de la justice et de la police.

Peuples du Cameroun,

Il y a urgence. Nous savons la disponibilité d’un grand nombre de Peuples et de militants à unir leurs énergies pour ouvrir une perspective de progrès. Ces forces existent dans la société camerounaise mais elles n’arrivent pas à se traduire dans l’espace politique. C’est ce décalage qu’il faut affronter et combler.

C’est pourquoi nous appelons au débat partout pour la construction d’un cadre de rassemblement politique et citoyen, avec l’objectif de participer activement à la réussite de cette démarche que nous appelons de nos vœux. Nous savons la difficulté de l’entreprise. Mais elle est indispensable. Et beaucoup de voix s’élèvent pour en affirmer l’exigence.

Nous appelons au rassemblement de toutes les forces qui veulent du changement. Nous voulons préparer la conquête et l’exercice du pouvoir par un mouvement en rupture avec le système néocolonial RDPC, nous sommes à un moment-clé. Nous devrons rassembler très largement. Nous devons construire une alternative pour gagner la présidentielle de 2025 et les Législatives et Municipales de 2026.

Le Rassemblement des Peuples du Cameroun doit se donner pour mission l’INDEPENDANCE et la SOUVERAINETE du Cameroun en mettant un terme à la gestion chaotique de M. Paul Biya qui doit quitter le pouvoir, par suite d’actions légales, légitimes et pacifiques.

Des millions de Camerounaises et Camerounais portent cette revendication dans le Cameroun profond et dans la diaspora.

En dehors des partis politiques de l’opposition, j’invite la société civile, plus précisément, le mouvement de la diaspora, CAMER.2025 à s’engager pour discuter concrètement sur le projet de « TRANSITION REFONDATRICE. »