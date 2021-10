BELGIQUE :: A ne pas manquer: 6ème édition de Révéler des talents, le forum emploi qui valorise la diversité :: BELGIUM

La 6ème édition du Forum de l’emploi de l’asbl UNION aura lieu ce vendredi 29 octobre de 10h00 à 14h00. Cette année le forum aura lieu en ligne .



Vous êtes chercheur ou chercheuse d’emploi ? Ne ratez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir de réelles opportunités d'emploi, des fonctions fortement recherchées et de bénéficier de coachings menés par des professionnels. Une fois de plus, nous avons réuni des employeurs désireux de vous faire découvrir les opportunités d’emploi au sein de leurs structures. Alors n’hésitez pas ! Rejoignez-nous pour identifier et trouver l’emploi ou la carrière qui convient à vos talents et compétences !



« Révéler des talents, le forum emploi qui valorise la diversité»



#emploi #diversité #talents #asblunion

L’inscription se fait via le lien suivant https://forms.office.com/r/S5mzkcf0A1

Pour plus d’informations : forumemploi@association-union.be

Laurent ASSOUMOU,

Président d'honneur,

Project Manager Révéler des Talents 2021