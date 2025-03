CAMEROUN :: JIF 2025 au MINFOPRA: Journée gastronomique réussie :: CAMEROON

En prélude à la célébration de la journée internationale des droits de la femme, sous l'impulsion du chef du département ministériel Joseph LE, les femmes du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ont organisé le 4 mars 2025 la journée gastronomique qui a mobilisé tout le personnel des services centraux.

C'est à l'esplanade du MINFOPRA que les femmes ont donné rendez-vous à l'ensemble du personnel pour venir déguster les mets du terroir, délicieux et succulents. « Le repas gastronomique doit respecter un schéma bien arrêté : il commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre les deux au moins quatre plats, à savoir une entrée, du poisson et/ou de la viande avec des légumes…».

Au menu, les femmes des dix régions du Cameroun, personnel du MINFOPRA ont apprêté des mets, des repas et des boissons fait maison. Les convives ont eu le bonheur et le plaisir de déguster du Koki accompagné de la banane et pommes pilées de l’ouest, le Éru, ekwang, ekwang koko, water fufu, nkwa koko, les escargots braisés du nord-ouest et du sud-est , les gambas et le Ndolè du littoral, les vers blancs des palmiers, les mets de pistache et le ndomba de vipère de l’Est, le Kanga et le poisson d’eau douche, le sanaga du Centre-sud, le Keya et le mil rouge et la sauce gombo accompagné du couscous du grand nord. Ajouté à cela, c’était du vin blanc de rafia, le vin de palme, la cola et les petites Colas, le Dakéré, le foléré et les jus naturels.

Pour préserver toujours la paix et recevoir les usagers avec un grand sourire et un service impeccable dans la grande maison MINFOPRA, l'arbre de paix pour garder la maison en paix était accroché sur les chapiteaux.

La visite de tous les stands a permis au chef du département ministériel de découvrir la richesse culinaire du Cameroun et d’apprécier l’autonomisation des femmes. En félicitant ces femmes en général, et en particulier la Coordonnatrice de des activités de la journée gastronomique Mme GORSOU Helène, Chargé d'études -Division de la Discipline et du Contentieux pour la bonne organisation des activités.