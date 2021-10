CAN 2021 : Jean Lambert Nang tacle Philippe Doucet et l’Etat du Cameroun :: CAMEROON

Invité par les autorités camerounaises pour participer avec d'autres officiels de la Caf à une visite des infrastructures qui vont arbitrer la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun dans quelques mois, Philippe Doucet ne fait pas l'unanimité au sein de plasieurs Camerounais parmi lesquelles de son confrère Jean Lambert Nang, qui, le samedi 23 octobre dernier s'est fendu dans une chronique publiée sur les réseaux sociaux. Courroucé, il tacle Philippe Doucet et l’Etat du Cameroun.

Lire l'intégralité de sa chronique

Ainsi donc il n’y a pas meilleur ambassadeur médiatique que le Français Philippe Doucet pour faire la promotion de la Can Total Énergies 2021 pour le compte du Cameroun !

Les autorités de mon pays ont fait venir le descendant de l’ancien colon pour lui faire visiter les infrastructures devant servir à la Can. Comme si seule la voix d’un Français pouvait attester des efforts colossaux consentis par le Cameroun pour accueillir la planète du foot en janvier prochain.

M. Doucet parade ainsi de stade en stade, emmené par avion ou dans des limousines dernier cri et s’offrant des repas de la plus fine des gastronomies. Il porte la voix de la France et cette voix là compte sous les tropiques. Lorsqu’il aura dit que tout est bien, alors et seulement à partir de ce moment, le monde entier croira en la capacité du Cameroun à organiser une Can en ses terres.

M. Doucet est donc la garantie sinequanone.

Le complexe de colonisé fonctionne encore très bien sous les tropiques. On fait plus confiance à un journaliste de peau blanche qu’à de purs produits formés dans les écoles du terroir, le plus souvent utilisés comme les tam-tams du pouvoir.

Est il besoin de rappeler que tous les millions dépensés, pour conquérir ou acheter le soutien de Philippe Doucet, le sont à perte ou du moins ne correspondent en rien à ce qui est attendu d’un journaliste dont la voix n’est pas entendue dans son pays et encore moins dans le reste de l’Europe.

M. Doucet est free-lance à Canal + Afrique et ne parle qu’aux abonnés africains. Tout le contraire d’un journaliste de Canal2 parlant de Yaoundé, et capté sur des bouquets satellitaires dans le monde entier.



Il en est de Doucet comme de tous ces autres sorciers blancs qui écument les palaces lambrissés et les salons feutrés du continent noir où on leur voue un culte divin. Au seul nom de la couleur de leur peau !

Jean Lambert Nang