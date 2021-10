MONDE ENTIER :: Un super Dimanche Laliga sur Startimes :: WORLD

C’est un dimanche de rêve que La Liga promet ce week-end avec le légendaire Clásico entre Barcelone et le Real Madrid sur StarTimes.

Si, en matière de derby, on ne fait pas mieux que le Clásico, avoir le même jour le choc entre le leader du championnat Real Sociedad et le champion en titre Atlético Madrid est inespéré.

Il s’agit du premier match entre le Real et le Barça post-Messi mais l’attaquant du Real Karim Benzema le considère toujours comme « le meilleur match qui existe dans le football. Peu importe les joueurs qui sont là, qui sont partis ou qui rejoindront.

« Le Real-Barca est historique. Les noms changent mais avant il y avait [Zinedine] Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, [Samuel] Eto’o. Le Real-Barca sera toujours le Real-Barca. »

L’international français, actuel meilleur buteur du championnat espagnol avec neuf réalisations, se prépare à un match difficile.

« Il n’y a jamais de bon moment pour[les] jouer. Une équipe comme le Barça ou n’importe quelle équipe de haut niveau, peut avoir un mauvais match puis rebondir à nouveau. C’est un match que nous ne pouvons pas prendre à la légère, même s’ils n’ont pas bien joué jusqu’à présent. »

Pour Barcelone, la venue du Real au Camp Nou offre à Ronald Koeman et à son équipe l’occasion de renverser les choses. Le Barça est à cinq point du Real Sociedad, et un match de retard, et leurs débuts en Ligue des champions ont été catastrophiques.

Une défaite contre leurs ennemis jurés ne serait pas seulement impardonnable aux yeux de leurs fans, elle mettrait également en péril leur saison.

Pour conjurer le sort, le Barça compte sur un jeune ailier de 18 ans né en Guinée-Bissau, de retour d’une longue blessure.

Dimanche, Ansu Fati a repris sa place de titulaire pour la première fois depuis novembre dernier. Il a rapidement confirmé les espoirs placés en lui en marquant le premier but de Barcelone dans la victoire 3-1 contre Valence.

Une victoire dimanche donnerait à Fati son premier succès contre les Madrilènes, contre lesquels il a perdu à deux reprises et fait un match nul lors des trois Clásicos auxquels il a participé.

Pour le Real, une victoire signifierait une place de leader du championnat, au moins pendant quelques heures.

Le Real Sociedad compte actuellement vingt points, trois de plus que le Real, Seville et l’Atlético, qui ont tous joué un match de moins que l’équipe d’Imanol Alguacil.

Le club basque a peiné pour battre Majorque 1-0 ce week-end, et a perdu l’un de ses piliers, Aihen Muñoz, sur carton rouge. Le défenseur manquera le match de dimanche.

Le Real et l’Atlético ont vu leur match de dimanche reportés en raison du retour tardif des joueurs de l’équipe nationale et de leurs matchs en Ligue des champions cette semaine.

Une défaite à domicile serait un camouflet pour l’Atlético et les verrait chuter à six points du Real Sociedad.

Ces deux fantastiques matchs et tous les matchs du championnat espagnol seront diffusés en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes.

A l’occasion de ce grandClásico ce Dimanche 24 Octobre, l’équipe de StarTimes Cameroun partagera des moments de joie avec les enfants et adolescents défavorisés de l’association caritative Hope & Help.Trois activités seront au programme : remise de dons, jeux et projection du match.