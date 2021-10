CAMEROUN :: Orange Digital Center : un incubateur d’emplois et opportunités numériques inauguré à Douala :: CAMEROON

Orange Digital Center (ODC), une plateforme d’émulation numérique a été inaugurée par le ministre des postes et télécommunications qu’entourait le Staff dirigeant de Orange Cameroun. En présence du Président Directeur General de l’entreprise de téléphonie mobile, le projet a été présenté dans toutes ses déclinaisons. Une grande première en Afrique centrale.

Désormais, la salle dédiée à Orange Digital Center à la direction commerciale du quartier Akwa ne désemplit pas. Son attractivité est lié à ses états de services numériques. Elle accueille Les jeunes scolarisés, en décrochage scolaire, les adultes à la quête d’une santé numérique, les chercheurs d’emploi et bien d’autres. A l’ouverture de la cérémonie, Emmanuel Etia, Directeur de ODC a planté le décor c’est « un concept inédit qui matérialise l’engagement du Groupe Orange pour l’égalité numérique. Il permet de réunir dans un même espace les différents outils d’accompagnement et d’innovation pour aider chacune et chacun à développer son savoir-faire numérique, faciliter l’accès à des emplois à haute valeur ajoutée et soutenir l’entrepreneuriat »

Dans cette lutte pour la réduction de la fracture numérique, Orange s’engage à mettre l’innovation au service du développement économique. Le PDG du groupe Stéphane Richard d’ailleurs indiqué « nous nous engageons dans la lutte contre l’exclusion numérique » pour que le progrès numérique bénéficie à tous. De fait, ODC est accessible gratuitement à tous les publics, le centre réunit une large offre d’outils et de services permettant d’accéder à des parcours d’apprentissages, de savoirfaire numériques et de création d’activités basées sur les nouvelles technologies et à fort impact social.

Ouvert depuis juin 2020, le centre, véritable niche numérique donne ses premiers résultats, qui se passent de tout commentaire. Pour Patrck Benon, le Directeur général de Orange Cameroun qui en fait le point, on recense 1800 dont 40% de femmes, 50 jeunes en décrochage scolaire, 15 Start up, 10 applications, 380 projets et des jeunes en compétition. C’est dire si, déjà, l’émulation est à son comble à ODC. Les jeunes répondent sans doute à Elizabeth Tchoungui qui les a invités à « avoir de l’audace »

Et surtout de saisir l’opportunité de l’offre de services ODC qui s’articule autour de 4 programmes-clefs complémentaires. Une École du Code, centre à vocation technologique qui propose des formations pratiques et des animations pour tous les publics. Un Orange Fab, accélérateur qui accompagne les start-ups et leur permet de développer des partenariats commerciaux nationaux et internationaux. Un FabLab Solidaire de la Fondation Orange. Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange dédié au financement des start-up innovantes.

Bon à savoir. Le programme de déploiement des Orange Digital Center s’appuie sur l’accord de partenariat signé en décembre 2019 entre La Fondation Orange et la GIZ, commissionnée par le ministère fédéral Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ)