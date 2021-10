MONDE ENTIER :: Exclusivité: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires les plus importantes, de retours impressionnants de blessures à la première place de la Real Sociedad.

LaLiga Santander était de retour ce week-end, la Real Sociedad en a profité pour prendre la première place alors qu’Ansu Fati a inspiré le Barça pour gagner face à Valencia.

La Real Sociedad est en tête de LaLiga Santander

Samedi soir fut une soirée de fête à Saint-Sébastien puisque la Real Sociedad a présenté le trophée de la Copa del Rey à ses supporters à la Reale Arena puis a célébré un but tardif de Julen Lobete, lors de la victoire 1-0 face au RCD Mallorca bien que la Real ait joué la deuxième période à 10. Ces trois points placent La Real en tête du classement et les supporters peuvent désormais commencer à rêver de titre.

Ansu Fati marque pour sa première titularisation de la saison

Ansu fut encore la star du show ce week-end, marquant un superbe but pour les blaugrana pour sa première titularisation depuis un an. Il provoqua ensuite un penalty, permettant au Barça de l’emporter 3-1 contre Valencia. L’adolescent prend son temps pour revenir à son meilleur niveau, mais il démontre déjà toute sa classe, celle qui lui a permis de récupérer le numéro 10 de Lionel Messi.

Sergio Agüero débute avec le FC Barcelona

Le public du Camp Nou a finalement pu voir Sergio Agüero à l’oeuvre, l’Argentin ayant joué quelques minutes contre Valencia. L’attaquant était blessé depuis cet été et il est donc désormais officiellement de retour en LaLiga, une décennie après avoir quitté l’Atletico de Madrid.

Juan Carlos Unzue inspire Osasuna

Ancien joueur du FC Barcelona et adjoint de longue date de Luis Enrique, Juan Carlos Unzue effectuait son retour au CA Osasuna, son club, ce week-end et il a délivré un des discours les plus émouvants que vous pourrez entendre cette année. Unzue a été diagnostiqué d’une maladie des neurones moteurs (maladie de Lou Gehrig) début 2020 mais reste un exemple de dignité et de résilience face à cet adversaire coriace. « Quand la défaite s’approche, ou un mauvais jour ou une session d’entraînement où rien ne va pour vous, souvenez-vous de moi, ce gars en face de vous qui, il y a peu, s’entraînait comme vous et est désormais dans un fauteuil roulant, » a-t-il déclaré. « Je ne veux pas transmettre de la tristesse, c’est totalement l’inverse en fait… une personne est toujours plus heureuse quand elle peut dire ‘j’ai essayé’ plutôt que ‘si j’avais fait ci ou ça’… C’est ce qui te ronge vraiment en fait. »

Osasuna a réussi à gagner face à Villarreal ce week-end et l’entraîneur Jagoba Arrasate a éclaté en sanglots quand il a évoqué l’effet des paroles d’Unzue sur son équipe.

Le premier but de Chimy Ávila en 651 jours

Chimy Ávila a subi de nombreuses blessures mais il est de retour en grande forme et a marqué le but vainqueur pour Osasuna ce week-end, son premier en LaLiga Santander depuis 651 jours. Il n’avait plus marqué depuis le 5 janvier 2020, de sérieuses blessures au genou l’ayant privé de terrain pendant un an.

Points partagés dans le choc entre nouveaux entraîneurs

Levante vs Getafe fut un match particulier, c’était seulement la 2e fois dans l’histoire de LaLiga Santander que deux entraîneurs recrutés en cours de saison s’affrontaient pour leur premier match. Ce fut le cas ce week-end entre Javier Pereira et Quique Sánchez Flores avec Levante et Getafe et le match s’est terminé sur un nul vierge. Les deux équipes restent dans la zone rouge.

Pedri prolonge jusqu’en 2026 avec le FC Barcelona

Il y a eu une bonne nouvelle pour les supporters du FC Barcelona, Pedri signant un contrat courant désormais jusqu’en 2026. Après une superbe saison 2020/21 et un bel Euro 2020 avec l’Espagne, le milieu des Iles Canaries est déjà considéré comme un des plus grands espoirs du football européen.

Les stars de Liga Santander brillent avec leurs sélections

Lors des derniers matches de la trêve internationale d’octobre, plusieurs stars de LaLiga Santander ont marqué. De Rodrigo de Paul pour l’Argentine à Sergiño Dest pour les USA sans oublier Luka Modrić pour la Croatie et Alexander Isak pour la Suède, des joueurs de Liga ont été décisifs lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Des maillots de Liga mis aux enchères pour La Palma

Les résidents de l’île de La Palma continuent de subir les effets de l’éruption du volcan Cumbre Vieja et les clubs de LaLiga ont décidé de mettre aux enchères des maillots portés pour aider à collecter des fonds vitaux pour le rétablissement de l’île. Les supporters peuvent enchérir sur des pièces spéciales tout en aidant ceux qui en ont besoin. Pour participer : https://www.matchwornshirt.com/laliga

Toute l’attention tournée vers ElClásico

Il reste désormais moins d’une semaine avant le premier Clásico de la saison 2021/22. Le FC Barcelona et le Real Madrid vont se retrouver ce dimanche au Camp Nou à 16h15. Le monde entier va regarder ce match entre Blaugrana et Blancos, le premier Clasico avec des supporters dans les tribunes depuis que la pandémie a touché l’Espagne.