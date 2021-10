CAMEROUN :: Paiement frais de scolarité et d'examen via plateformes numériques: Le MINESEC et Ecobank s'unissent :: CAMEROON

Le 06 octobre 2021, Ecobank Cameroun a officialisé sa participation au développement de l’éducation par la signature d’un partenariat avec le ministère de l’Enseignement Secondaire (MINESEC) au Centre d'Enseignement à Distance du MINESEC à Yaoundé. Cette signature marque un tournant significatif dans l'écosystème financier et éducatif au Cameroun, car le gouvernement camerounais et Ecobank partagent la même vision de l'inclusion financière, notamment en permettant aux masses d'effectuer des transactions financières de la manière la plus fluide qui soit. Cette cérémonie a été honorée par le ministère des Enseignements Secondaires sous la direction du Ministre, le Professeur Nalova LYONGA, et Ecobank Cameroun.

Au cours de la cérémonie, le Directeur Général d'Ecobank Cameroun, Mme Gwendoline ABUNAW a déclaré : "Ecobank, à sa manière, s'efforce d'aider le Gouvernement du Cameroun à travers ses organes à mieux servir la nation. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons continuer à améliorer le pays et ainsi à en faire un endroit encore meilleur pour nous tous. Nous appelons les parents, les étudiants et les communautés éducatives à profiter de ces services et de ces canaux en cette ère de numérisation pour rendre la vie plus pratique tout en améliorant la gouvernance".

Ecobank Cameroun dispose d'un bouquet de services et de canaux numériques mis à la disposition de ses clients, du MINESEC et des communautés éducatives des écoles secondaires. Ecobank a également été intégrée dans l'écosystème des institutions qui s'associent au Ministère pour la collecte des frais de scolarité et d'examen, offrant ainsi une plateforme au MINESEC pour offrir des services de qualité aux communautés de l'enseignement secondaire au Cameroun.

À l'avenir, les clients d'Ecobank peuvent effectuer des paiements MINESEC à travers :

L'application mobile Ecobank : disponible sur les smartphones Apple ou Android.

Ecobank Mobile USSD : disponible via le code #237*326# sans connexion internet ni smartphone.

Ecobank Online : accessible depuis le confort de votre ordinateur en utilisant un navigateur web.

Ecobank OMNI Lite : plateforme de banque en ligne pour les entreprises

Ecobank Xpress Point : un réseau de plus de 300 agences partenaires disponibles dans les 10 régions du Cameroun, pour les clients et non-clients d'Ecobank.



À propos d’Ecobank Cameroun

Ecobank Cameroun est une filiale du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes et sert environ 29 millions de clients dans les secteurs de la banque de détail, de la banque commerciale et de la banque d'entreprise dans 33 pays africains. Le Groupe dispose d'une licence bancaire en France et de bureaux de représentation à Addis-Abeba (Ethiopie), Johannesburg (Afrique du Sud), Beijing (Chine), Londres (Royaume-Uni) et Dubaï (Emirat Arabes Unis). Ecobank offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires, notamment des comptes bancaires et de dépôt, des prêts, la gestion de trésorerie, le conseil, le commerce, les titres, la gestion de patrimoine et d'actifs.