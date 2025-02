BELGIQUE :: Forum International de Clôture du Mois de la Jeunesse en Diaspora :: BELGIUM

Une Rencontre d’Envergure à Bruxelles

Le 28 février 2025, la capitale européenne accueillera un événement d’exception : le Forum International de Clôture du Mois de la Jeunesse en Diaspora. Organisé au prestigieux Claridge, situé sur la Chaussée de Louvain à Bruxelles, ce rendez-vous se positionne comme une plateforme incontournable pour les membres de la diaspora, les investisseurs et les bailleurs de fonds désireux d’unir leurs efforts en faveur de l’entrepreneuriat et du développement en Afrique.

Un forum en continuité avec Washington 2018

L’initiative s’inscrit dans la dynamique du lancement spécial de la Onzaine de la Jeunesse en 2018 à la Chancellerie du Cameroun à Washington, qui avait suscité un vif intérêt au sein de la diaspora camerounaise. Six ans plus tard, Bruxelles devient le nouvel épicentre de cette initiative, offrant une tribune exceptionnelle aux jeunes, aux entrepreneurs et aux investisseurs pour collaborer sur des projets innovants.

Une mobilisation stratégique pour la jeunesse et l’entrepreneuriat

Dans un contexte mondial marqué par des défis socio-économiques grandissants, cet événement entend mettre en lumière le rôle de la jeunesse dans le développement durable, l’innovation et l’entrepreneuriat. Yunus SA, partenaire majeur du forum, souligne l’importance de l’engagement économique en faveur de la jeunesse, avec un accent particulier sur la capacité à mobiliser les acteurs économiques pour relancer la dynamique amorcée à Washington.

Un engagement institutionnel et entrepreneurial fort

Cet événement se déroulera dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC) du Cameroun et l’entreprise Yunus SA. Ce partenariat avait déjà été illustré lors de la grande rencontre gouvernement-diaspora d’Europe en octobre 2024 à Heilbronn, en Allemagne. Le Forum de Bruxelles ambitionne d’enrichir ces expériences en favorisant le renforcement de la coopération entre la diaspora et les institutions publiques et privées.

Un thème central tourné vers l’investissement et la collaboration

Le forum s’adresse en priorité aux :

Aux membres de la diaspora souhaitant investir dans leur pays d’origine tout en générant un impact social positif.

Aux bailleurs de fonds cherchant à soutenir des projets inclusifs et novateurs.

Aux investisseurs professionnels désirant intégrer la diaspora dans leur stratégie d’investissement.

Ce rassemblement apportera des réponses concrètes à une question cruciale : comment mobiliser la diaspora pour un impact durable ?

Il présentera également des solutions tangibles pour la mise en place de joint-ventures et d’alliances stratégiques, facilitant l’internationalisation des entreprises issues du continent africain.

Des personnalités influentes parmi les intervenants

De nombreux experts et personnalités renommées participeront à cet événement, parmi lesquels :

Franck Gérard, Président du fonds d’investissement français POLARIS,

Pr. Lambert Sonna MOMO, inventeur de la technologie d’identification par la veine,

Dr. Jean-Louis Benae, neurochirurgien camerounais basé aux USA,

Pr. KOUAYEP Bertin Léopold, enseignant-chercheur à Paris Ouest et Directeur de l’ESCG-ISTEC de Yaoundé,

Jéhu Ndoumi, Fondateur de la Fintech Yunus SA et de la Néo-banque YunusPay,

Mohammed ALAMI, ancien haut cadre de la Banque Islamique de Développement,

Abdelaziz SLAOUI, spécialiste en micro-économie,

Pr. Boutheina Ben Yaghlane Ben Slimane, ancienne Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne,

Sheila Mills, PDG et Fondatrice de Catharsis Products Limited, Geneviève Leveille, fondatrice d’AgriLedger et spécialiste de la technologie blockchain appliquée à la sécurité alimentaire.

Pourquoi participer ?

Ce forum constitue une opportunité unique pour :

Échanger avec des experts et des décideurs internationaux sur les enjeux de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Identifier des opportunités d’investissement et de partenariat avec des entreprises et institutions engagées dans le développement du continent africain.

Renforcer les liens entre la diaspora et les acteurs économiques et institutionnels du Cameroun et d’autres pays africains.

Une mobilisation de grande envergure.

L’événement bénéficiera du soutien de plusieurs institutions et entreprises, notamment :

La Ministre de la jeunesse de Belgique,

La Responsable fédérale des projets de la jeunesse en Belgique,

Bruxelles Formations et ACTIRIS,

La Chambre de Coopération économique des Diasporas Monde (CCEDIAM),

La société DANEMO à Bruxelles, spécialisée dans la logistique et le transport,

La chocolaterie SIGOGIE à Rochefort,

Des intervenants en provenance de divers pays : Maroc, Tunisie, France, USA, Suisse, Canada…

Le Forum International de Clôture du Mois de la Jeunesse en Diaspora à Bruxelles sera une occasion inédite de renforcer la synergie entre la diaspora, les investisseurs et les institutions. Par son ambition et la qualité des intervenants attendus, il s’impose comme un moment clé pour encourager l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement durable sur le continent africain. Une date à ne pas manquer pour tous les acteurs engagés dans la construction d’un avenir prospère pour la jeunesse africaine.