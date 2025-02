CAMEROUN :: Le think tank The Okwelians organise son 1er Sommet économique à Yaoundé :: CAMEROON

Ce sera du 19 au 21 mars 2025 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Lire le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Le premier sommet économique de The Okwelians aura pour thème : « Cameroun 2035 : à la croisée des chemins vers une transformation durable » • Forêts de la chefferie de Bamougoum – Crédit photo : GEF/UNEP

Douala, le 18 février 2025 – Fondé en février 2020, le Think Do Tank The Okwelians célèbre son cinquième anniversaire et lance une nouvelle initiative : son premier sommet économique « The Okwelians Summit », qui se tiendra les 19, 20 et 21 mars 2025 à Yaoundé. Cet événement inédit rassemblera 150 décideurs issus des sphères publique, privée, nationale et internationale pour catalyser des initiatives en faveur de la transformation durable du Cameroun.

Avec pour thème « Cameroun 2035 : à la croisée des chemins vers une transformation durable », cette première édition ambitionne de définir des trajectoires concrètes pour une transformation de fond de l’économie camerounaise. L’objectif est clair : identifier les secteurs à fort potentiel, favoriser les synergies entre les acteurs clés et initier des projets structurants alignés sur la Stratégie Nationale de Développement (SND30).

Les moments forts de l'événement incluent une première journée consacrée à des ateliers sur l’innovation sociale et le développement communautaire, des rencontres B2B et un concours de startups. Les deux jours suivants seront consacrés à des sessions plénières, des panels d’experts et des ateliers thématiques. Chaque participant sera invité à contribuer activement à l’élaboration d’une feuille de route collective pour l’économie du Cameroun.

Ce sommet se positionne comme une plateforme unique offrant à ses participants l’opportunité de découvrir des investissements prometteurs dans des secteurs clés et d’engager des initiatives et projets porteurs pour l’avenir du Cameroun. Servant d’accélérateur, il favorisera l’émergence de dialogues stratégiques et l’établissement de recommandations concrètes pour la prochaine décennie, qui seront consignées dans un Livre Vert.

« Cette première édition de notre sommet économique symbolise une étape nouvelle dans notre ambition de contribuer à la transformation durable du Cameroun. L’urgence d’accélérer la transformation structurelle de l’économie camerounaise impose aux acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, de co-construire des solutions innovantes, de nouer des synergies gagnantes et d’initier des projets impactants ; posant ainsi les fondations d’une prospérité durable pour notre pays et la sous-région Afrique centrale », déclare Jacques Jonathan NYEMB, avocat d’affaires, co-fondateur et Président du Think Do Tank The Okwelians.



À propos du Think Do Tank The Okwelians

The Okwelians est un Think Do Tank camerounais dédié à la promotion d’un leadership responsable et d’une gouvernance inclusive en Afrique. S'appuyant sur la recherche, la formation et l’incubation de projets à impact, cette organisation multidisciplinaire mobilise des acteurs de divers horizons pour relever les défis socio-économiques et politiques du Cameroun. À travers ses études, ses conférences et ses ateliers, The Okwelians encourage un dialogue constructif entre décideurs, entrepreneurs et société civile, afin de forger des solutions durables et innovantes. L'organisation met l’accent sur l’éthique, la collaboration et l’excellence pour développer des compétences et des initiatives axées sur le bien commun en stimulant l’engagement des jeunes leaders. Son approche « think-do » allie réflexion stratégique et actions concrètes.