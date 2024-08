CAMEROUN :: Garoua : Infantino et Motsepe rejoignent Eto'o pour les obsèques du géant du football Issa Hayatou :: CAMEROON

La ville de Garoua, dans le nord du Cameroun, est devenue l'épicentre du football mondial le temps d'une journée. Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la CAF (Confédération Africaine de Football), ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à Issa Hayatou, figure emblématique du football africain et international.

À leur arrivée, les deux dirigeants ont été chaleureusement accueillis par Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et légende vivante du football camerounais. Cette réunion de hauts dignitaires du football souligne l'importance et le respect accordés à Issa Hayatou, dont la carrière a profondément marqué le paysage footballistique africain.

Issa Hayatou, décédé récemment, a laissé une empreinte indélébile sur le football continental et mondial. Président de la CAF pendant près de trois décennies (1988-2017) et vice-président de la FIFA, il a été un acteur majeur du développement du football en Afrique. Son rôle dans l'attribution de la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, une première pour le continent africain, reste l'un de ses plus grands accomplissements.

La présence de Gianni Infantino, à la tête de l'instance dirigeante du football mondial, témoigne de l'influence qu'exerçait Hayatou bien au-delà des frontières africaines. Infantino a souligné l'héritage laissé par Hayatou et son rôle crucial dans la promotion du football africain sur la scène internationale.

Patrice Motsepe, successeur indirect de Hayatou à la présidence de la CAF, a exprimé sa gratitude envers le travail accompli par son prédécesseur. Il a rappelé l'importance de poursuivre les efforts pour renforcer les structures du football africain, un combat pour lequel Hayatou s'était engagé tout au long de sa carrière.

Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la FECAFOOT et d'icône du football camerounais, a joué un rôle d'hôte, accueillant ses homologues internationaux. Sa présence symbolise le lien entre les générations, Eto'o ayant connu sa gloire de joueur sous l'ère Hayatou et représentant maintenant l'avenir du football camerounais en tant que dirigeant.

Les obsèques d'Issa Hayatou à Garoua ne sont pas seulement un moment de deuil, mais aussi l'occasion de célébrer une vie dédiée au football. Elles offrent également une opportunité rare de rassembler les plus hautes instances du football mondial et africain, ouvrant potentiellement la voie à des discussions informelles sur l'avenir du sport dans la région.

Cette convergence de dirigeants à Garoua met en lumière l'importance du Cameroun sur l'échiquier du football africain. Le pays, qui a récemment accueilli la Coupe d'Afrique des Nations, continue de jouer un rôle central dans le développement du sport sur le continent.

L'héritage d'Issa Hayatou, marqué par des avancées significatives mais aussi par des controverses, sera sans doute au cœur des discussions entre Infantino, Motsepe et Eto'o. Les défis actuels du football africain, notamment en termes de gouvernance, d'infrastructures et de compétitivité internationale, restent des sujets brûlants que ces leaders devront aborder.

Alors que le monde du football rend hommage à l'un de ses grands serviteurs, la présence de ces figures emblématiques à Garoua souligne l'unité et la solidarité du football africain et mondial face à la perte d'un de ses piliers. Les obsèques d'Issa Hayatou marquent la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle période pour le football africain, portée par une nouvelle génération de leaders déterminés à bâtir sur les fondations laissées par leurs prédécesseurs.