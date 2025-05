Journée de l'Europe et 50 ans de l'UE au Cameroun: Les réalisations de l'EU magnifiées :: CAMEROON

La journée de l’Europe qui se célèbre chaque 9 mai coïncide cette année avec le cinquantenaire de l’Union européenne au Cameroun.

Installée depuis 1975, le partenaire du Cameroun liste avec une grande élégance les projets réalisés au Cameroun.

Son Excellence Jean-Marc CHATAIGNIE le Chef de la diplomatie européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale dans son discours a cité quelques réalisations sur plus d’une centaine.

Le projet Global Gateway qui s’attend comme la « stratégie européenne mettant à disposition des pays partenaires des investissements intelligents, propres et sûrs dans des infrastructures de qualité reliant les biens, les personnes et les services de manière durable…

Dans les domaines de l’énergie, des transports et du développement durable. Dans le cadre de cette approche, l’Union européenne investit massivement avec des réalisations telles que la construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, en partenariat avec d’autres investisseurs européens (AFD, Proparco, FMO) ; la construction du Pont sur le fleuve Logone reliant les villes de Yagoua (Cameroun) à Bongor (Tchad) en partenariat avec la Banque africaine de développement, afin de stimuler les échanges commerciaux sur le corridor stratégique Douala-Ndjamena ; la modernisation et la réhabilitation de la SODECOTON ; le développement du transport rapide par bus (BRT) dans la capitale avec le projet Yaoundé Move; le projet de construction des voies de contournement de Yaoundé pour favoriser une croissance durable et inclusive ; les constructions de la Centrale hydroélectrique de Kikot (à l’étude) et du Pont sur le fleuve Ntem (à l’étude) sur le corridor stratégique Yaoundé-Bata-Libreville… »

La Délégation de l’UE au Cameroun et pour la Guinée Equatoriale a fait de cette longue semaine d'activités avec au menu le projet d’extension de son siège à Yaoundé, un tournoi de football, la présentation officielle de son nouvel Hall Digital, des actions de communication et de diplomatie publique, des activités culturelles et une grande réception à la Résidence européenne. Également un livre pour raconter et expliquer les grandes réalisations de l'EU au Cameroun depuis son installation en 1975.

Plusieurs personnalités ont pris à ces activités à savoir les membres du gouvernement, les hommes d’affaires, les élus locaux, les membres de la société civiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI), bras financier de l’Union européenne a investi 890 millions d'euros depuis sa installation au Cameroun a indiqué le Directeur de la BEI. Pour soutenir son partenaire, l’EU à travers son plan stratégique Global Gateway ambitionne de mobiliser 100 milliards d’euro pour le financement des projets vecteur de croissance.

Le Chef de la Délégation de l’Union européenne a déclaré que l’Europe a également besoin des ressources du Cameroun pour mieux se mouvoir. C’est du coton, de la banane, du cacao, du bois et la liste n'est pas exhaustive. En ce sens, le partenariat demeurera toujours gagnant gagnant et équilibré.