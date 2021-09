CAMEROUN :: Colère des populations de l'axe Ebolowa- Akom II - Kribi : Eloundou Essomba apaise les cœurs :: CAMEROON

Profitant du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) le parti au pouvoir, les populations de l'axe routier Ebolowa - Akom II - Kribi ( région du Sud Cameroun), ont manifesté leur colère.

En effet, le 27 septembre 2021, elles ont barricadé l'axe routier suscité, à base d'arbres abattus, et démantelé des ponts construits en planches. Les populations de Ngoto 1 et 2, se sont montrées particulièrement fermes dans les revendications. C'était l'épicentre de la contestation. Les manifestants ont protesté contre l'enclavement, l'état défectueux et impraticable de ce qui tient lieu de route ; le coût élevé du transport, ainsi que de nombreuses tracasseries policières. Au nombre des revendications, figurait aussi le délabrement du réseau électrique sur l'axe routier Ebolowa - Akom II - Kribi.

Ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba a quitté Yaoundé deux jours plus tard, et pris part aux concertations entre riverains en colère, élites de la région du Sud amenées par Jacques Fame Ndongo le ministr e d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et administration. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguelé Nguelé était présent.

Pour ce qui est du réseau électrique défectueux, le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba, a décidé du déblocage de 200 millions francs CFA, pour sa réhabilitation. " On peut trouver à peu près 200 millions pour que ce réseau- là soit réhabilité. Les équipes devraient descendre sur le terrain pour faire le diagnostic et élaborer des devis", a rassuré Gaston Eloundou Essomba au micro de nos confrères de la Crtv.

La paix est finalement revenue dans les cœurs des riverains en colère. Rassurés par Gaston Eloundoou Essomba le messager de paix, ils sont certains de voir bientôt le réseau électrique sur l'axe routier Ebolowa - Akom II - Kribi, réhabilité.