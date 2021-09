CAMEROUN :: Comment Fame Ndongo veut sauver les étudiants présumés voleurs de 500 ordinateurs Paul Biya :: CAMEROON

Hornelle Vanessa Kamaha et Étienne Minsongo Mendo, tous deux, élèves-professeurs d'Informatique à l'Ecole Normale Supérieure ( ENS ) de l'Université de Yaoundé 1, sont accusés d'avoir volé plus de 500 ordinateurs Paul Biya Higher Vison Education. Lesdits ordinateurs offerts par le chef de l'État, étaient destinés à la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1.

Le doyen de cette Faculté, le Pr. Jean Claude Tchouankeu, responsable des ordinateurs Paul Biya pour le compte de son établissement, en violation totale des règles régissant l'administration, les confie plutôt à la présidente de l'Association des Etudiants de la Faculté des Sciences : Hornelle Vanessa Kamaha. Mais pour les mauvaises langues, il s'agit davantage d'une charge confiée à une petite amie qu'à une leader d'Association des étudiants, ce d'autant plus que le doyen est assisté de deux vice-doyens à qui, il aurait pu déléguer ses pouvoirs.

Hornelle Vanessa Kamaha se livre au vol et à la vente des ordinateurs, aidée par quelques compères, dont Étienne Minsongo Mendo. En février 2021, l'affaire est portée auprès de la gendarmerie, par le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Pr. Maurice Aurélien Sosso. En avril, le patron de " la mère des Universités camerounaises" suspend les deux étudiants de l'ENS, des examens de fin d'année, non sans leur interdire de s'inscrire pour l'année 2021 / 2022, selon les résolutions du conseil de discipline. Les deux étudiants étaient déjà pourtant en 5 ème Année Informatique à l'ENS, et donc à la fin de leurs études professionnelles. Dommage !

Le 07 septembre 2021, le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Pr. Maurice Aurélien Sosso préside une réunion de préparation sur plusieurs sujets concernant l'institution académique, dont la rentrée académique 2021/2022, à l'aune de la pandémie du Coronavirus. Le sujet des deux étudiants présumés voleurs ( puisque l'affaire a été enrôlée depuis le 13 septembre, au tribunal criminel spécial de Yaoundé, le corps du délit étant supérieur à 50 millions FCFA - 150 millions FCFA en fait -) est à l'ordre du jour. Selon une source au ministère de l'Enseignement supérieur, et qui a requis l'anonymat par crainte de représailles, le doyen de la Faculté des Sciences, Pr. Jean Claude Tchouankeu, aurait une relation particulièrement amicale avec Jacques Fame Ndongo, et que c'est la raison pour laquelle le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, cherche à sauver Hornelle Vanessa Kamaha et Étienne Minsongo Mendo, d'une exclusion définitive imminente ( certaine ?)de l'Ecole Nornale Supérieure de l'Université de Yaoundé 1. Et pour cela, Jacques Fame Ndongo, pour la reunión du 07 septembre 2021 à l'Université suscitée, a son chargé de mission, son homme de main, pour défendre les deux étudiants de l'ENS, d'une exclusion définitive : le Pr. Aboya Manassé Endong, vice-recteur chargé du Contrôle Interne et de la Qualité à l'Université de Yaoundé 1. Conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur avant sa nomination comme vice-recteur en avril dernier, Aboya Manassé Endong compte parmi les hommes de main de Jacques Fame Ndongo. Appuyé par quelques autres hauts cadres dont il est le chef de file pour le compte du ministre de l'Enseignement supérieur, il tente tant bien que mal, de défendre les deux étudiants accusés du vol de plusieurs centaines d'ordinateurs offerts par le Président de la République, Paul Biya, aux étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1.

Modéré, lucide et très fin connaisseur des us et coutumes académiques, et dont de la discipline et la déontologie universitaires, nous apprend-on, le Recteur Sosso écoute patiemment, avant de rétorquer que "les deux étudiants de l'Ecole Normale Supérieure, présumés voleurs d'ordinateurs, don du Chef de l'État, demeurent suspendus sous réserve de l'issue de leur procès au tribunal".

Des indiscrétions font état de ce qu'à plusieurs reprises, Jacques Fame Ndongo aurait curieusement, essayé de défendre les deux étudiants incriminés, d'une exclusion définitive de l'ENS, mais se heurterait au Recteur qui, ne brandirait que la réglementation en vigueur, et qui à en croire nos sources, ne serait même pas contre l'exclusion définitive des deux élèves- professeurs, pour que la sanction d'un vol qualifié d'aggravé par les érudits du Droit, serve de leçon aux autres étudiants, et, les dissuade. Ce d'autant plus qu'il s'agit d'élèves- professeurs, des jeunes gens destinés à instruire et à éduquer des enfants. " Si ces deux jeunes détournent déjà un aussi important nombre d'ordinateurs offerts à leurs camarades par le Chef de l'État, tout en étant encore seulement étudiants, qu'en serait-il demain si, ils sont nommés à des postes de responsabilité importants ? Ils voleront et détourneront tout", affirme un Professeur de Psychologie de l'Université de Yaoundé 1.

Au final, l'on se demande bien comment, après avoir dévoyé le noble et louable projet de Paul Biya d'offrir 500 mille ordinateurs aux étudiants camerounais, Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur, en arrive à défendre des étudiants présumés coupables du vol de 500 de ces ordinateurs ? Monsieur Fame Ndongo est-il vraiment sérieux ? Connaît-il réellement les us et coutumes, la déontologie et l'éthique universitaires ? Connaît-il vraiment l'Université ? A-t-il vraiment enseigné ? Quel étudiant s'est déjà revendiqué de lui ? Comment a-t-il obtenu son grade de Professeur titulaire des Universités, au point de devenir le très ronflant, totémique et pompeux Chancelier des Ordres Académique de la République du Cameroun, face aux universitaires à la réputation nationale et internationale établie, et dont on rabat les oreilles avec, à chacune de ses sorties, tant orales qu'ecrites ?