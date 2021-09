CAMEROUN :: Can 2021 : Une réponse à une attaque terroriste testée à Yaoundé :: CAMEROON

Les habitants de la ville de Yaoundé ont assisté, le 28 septembre dernier, à un exercice d’application de la doctrine de réponse à une attaque terroriste au stade Omnisports. La simulation a été faite au stade Omnisports. «Cette doctrine a été élaborée en 2020 par le groupe interministériel de planification stratégique qui a été constitué en 2019 par la présidence de la République afin d’élaborer une doctrine de réponse à une crise terroriste.

Elle a été conçue pour répondre à une attaque », renseigne le capitaine de vaisseau Samuel Sylvain Ndutumu. L’exercice du 28 septembre avait pour but de tester cette méthode de réponse et voir si elle fonctionne. «Et globalement, les objectifs recherchés ont été atteints. Les intervenants sont constitués des forces de défense et de sécurité, et de plusieurs organismes étatiques et non étatiques comme la Croix Rouge», a affirmé le capitaine de vaisseau. Il s’agissait de voir comment tous les acteurs coordonnent leurs actions pour pouvoir ramener la paix et sécurité, et savoir qui fait quoi. Nous voulions également tester l’interopérabilité.

«C’est vrai qu’il y a des imperfections, puisque c’est la 1e fois que nous organisons un exercice de cette nature. C’est une doctrine nationale et une réponse nationale. La chaîne décisionnelle est composée de quatre niveaux dont le politique (le chef de l’Etat) et le stratégique (l’Etat-major des armées).

D’après lui, elle peut être adaptée à d’autres circonstances telles que les catastrophes de grande ampleur ou des accidents de masse.