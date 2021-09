CAMEROUN :: L’orphelinat des œuvres sans voix reçoit des dons de l’association Mbakou Ernestine Nadia (Men) :: CAMEROON

En marge de ma rentrée scolaire, les membres de cette association ont décidé d’aller soutenir les enfants démunis de cet orphelinat.

L’éducation est primordiale et tout enfant a le droit d’être scolarisé. C’est pour contribuer à cela que les membres du club Men ont décidé d’aller apporter un soutien aux tout-petits de l’orphelinat des œuvres sans voix de pk 9.

c’est un orphelinat qui depuis sa création il y’a déjà plus de 25 ans a vu passer plusieurs enfants dont nombreux sont aujourd’hui insérés dans lle monde socioprofessionnelle .Aujourd’hui,on y dénombre une quinzaine pensionnaire tous a la charge de dame .Monique Bassomb responsable de cette structure qu’elle a hérité de son père.

«quand l’école arrive comme ça , je suis stressée, maintenant avec ces présents des Men je crois que mon stress va baisser d’un cran » déclare .Mana Monique Bassomba responsable de l’orphelinat.

Les descentes dans les orphelinats font partie des activités phares du club MEN celle-ci intervient en marge de la rentrée scolaire pour véritablement aider ses enfants défavorisés qui ont besoin d’assistance.

sacs de riz , biscuit , bonbonnes d’eau et matériel didactique ont été offerts aux enfants de cet orphelinat par les membres du club MEN.

il faut dire que le club Men est un regroupement de jeunes camerounais fans de lecture qui promeuvent l’œuvre de l’écrivaine Mbamkou Ernestine Nadia et sensibilisent sur les dangers de la deogues et autre consommation de stupéfiants.

Ernestine Nadia Mbakou est née et a grandi à Douala au Cameroun.

Elle est titulaire d’un Master in Health Economics, Policy and Management obtenu à Catholic University of Cameroon-Bamenda. Toute petite, elle est passionnée par la lecture et l’écriture.

Auteure prolifique aux multiples casquettes, elle a fait de la lutte contre la dépression son cheval de bataille.

À travers sa plate forme numérique Facebook Ernestine Nadia Mbakou, elle mène un combat de maître contre toute forme de violence pouvant conduire à un état de dépression.

La lutte contre la violence faite à la femme demeure dès lors un sujet sensible et une cause pour lesquels elle milite au quotidien.

Ernestine MBAKOU est l'une des rares écrivaines qui n'est ni une star de la télé, ni de la radio, de la musique ou du cinéma, qui lorsqu'elle organise une dédicace, rassemble au moins 50 personnes.