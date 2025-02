CAMEROUN :: Abdouraman Hamadou : « Il est temps de tourner la page sur Paul Biya » :: CAMEROON

Lors d’une interview sur INFO TV dans l’émission FACE À VOUS animée par Jean-Jacques Ze, Abdouraman Hamadou, a exprimé son désir de voir le Cameroun tourner la page sur le régime de Paul Biya. Avec une pointe d’émotion, il a déclaré : « Donc je ne vais connaître que Paul Biya toute ma vie ? Je n’avais que 12 ans quand il est devenu président. Il est temps de tourner la page, avec tout le respect. »

Ces propos reflètent le sentiment d’une grande partie de la jeunesse camerounaise, qui n’a connu qu’un seul président depuis son enfance. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est aujourd’hui perçu par beaucoup comme un symbole de stagnation, alors que le pays fait face à des défis majeurs tels que le chômage, la corruption et l’insécurité.

Abdouraman Hamadou a également salué l’organisation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), qu’il considère comme « le parti de l’opposition le mieux organisé ». Cependant, il a souligné que le MRC ne pouvait pas réaliser seul l’alternance et l’indépendance dont le Cameroun a besoin. « Je ne connais pas un parti mieux organisé que le MRC. Mais le MRC ne peut pas réaliser seul cette alternance et indépendance », a-t-il affirmé.

Ces déclarations mettent en lumière la nécessité d’une coalition large et solide au sein de l’opposition pour offrir une alternative crédible à Paul Biya et à son parti, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Hamadou appelle à une union des forces politiques et citoyennes pour impulser un véritable changement et répondre aux aspirations de la population.

Les propos d’Abdouraman Hamadou résument les frustrations et les espoirs de nombreux Camerounais. Alors que le pays s’approche de l’élection présidentielle de 2025, la question de l’alternance politique reste au cœur des débats. Reste à savoir si l’opposition parviendra à s’unir pour relever ce défi historique.