CAMEROUN :: ELECTION À LA FECAFOOT: UN MOUVEMENT DE SOUTIEN DE LA CANDIDATURE DE SAMUEL ETO'O A VU LE JOUR :: CAMEROON

Dans le cadre de l'élection à la présidence de la fédération camerounaise de football(FECAFOOT), le mouvement pacifique de la jeunesse camerounaise(MPJC) a vu jour afin de soutenir la candidature de Samuel Eto'o Fils, gloire Africaine de football. Tientcheu Manga Olivier, le président de ce mouvement a accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions.



D'OÙ VOUS VIENT L'IDÉE DE METTRE SUR PIED LE MOUVEMENT PACIFIQUE DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE(MPJC)?



L’idée de mette sur pied le MPJC m'est venue du fait que, nous sommes à une période où le cameroun a besoin de voir une jeunesse consciente porter haut et fort l’avenir de ce pays en main de manière positive et de ce fait, quelques amis et moi à savoir Mr Jizreel et Mr Tofa avons décider de créer le mouvement et rassembler la jeunesse autour de nos idéaux.

QUELLES SONT LES MISSIONS DU MOUVEMENT PACIFIQUE DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE?

Comme missions, nous avons créer ce concept afin de soutenir nos leaders politiques, ( chef de l’Etat ) administratifs, ( certains ministres qui font du très bon boulot et des directeurs d’entreprises) sportifs, ( Mr Eto’o) et culturels ( certains acteurs du showbiz qui bossent bien ) et sociaux. Au sortie de ses soutiens multiformes, nous sommes persuadés que nous serons capable de hisser très haut les couleurs de notre cher et beau pays le Cameroun.

Il faut noter que nous sommes pas un parti politique mais un mouvement et nous faisons du militantisme. Nous soutenons des figures capables d’amener un changement dans notre pays sur tous les plans d’où le cas Eto’o concernant l'élection à la présidence de la fédération camerounaise de football(FECAFOOT).

PARLEZ-NOUS DES ACTIVITÉS QUE VOUS ENTREVOYEZ METTRE EN EXERGUE DANS LE CADRE DU SOUTIEN DE LA CANDIDATURE DE SAMUEL ETO'O À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE LA FECAFOOT?

Nous envisageons une marche sportive de soutien qui se tiendra d’ici quelques jours avec un fort rassemblement. Cette mobilisation massive se passera essentiellement avec la jeunesse consciente qui a pris la décision d'apporter tout son soutien à la candidature de Mr Samuel Éto’o, qui est pour nous l’Homme de la situation capable de remettre le football camerounais sur son chemin de gloire.

PRESENTEZ-NOUS LES FACTEURS QUI POUSSENT LE (MPJC))À SOUTENIR LA CANDIDATURE DE SAMUEL ETO'O FILS?

Pour beaucoup de jeunes camerounais en particulier et Africain en général, Mr Eto’o a toujours été un symbole de réussite et un modèle

Aujourd’hui avec tout ce qu’il a accompli dans la sphère du football

Tout le carnet d’adresse.. tous les sponsors qu’il attire derrière lui.. toute son expertise du football.. toute la fougue de sa jeunesse et surtout tout l’amour qu’il porte pour ce cher et beau pays sont des facteurs qui poussent le mouvement pacifique de la jeunesse camerounaise à le soutenir

Nous savons ce qu’il fera pour le football camerounais. Pour nous il est le candidat idéal au poste de président de la Fecafoot.

AU MOMENT OÙ LE PROCESSUS ÉLECTORAL RELATIF À CET ÉLECTION A DÉJÀ ÉTÉ ENCLENCHÉ, QUEL APPEL LANCEZ-VOUS AUX CITOYENS CAMEROUNAIS S'AGISSANT DE LA CANDIDATURE DU QUADRUPLE BALLON D'OR AFRICAIN?

Mon Appel envers les citoyens camerounais est d’apporter toutes leurs forces et soutiens à Mr Eto’o et son staff.. sa fait déjà une décennie que notre sport roi coule à cause de la corruption.. mauvaise gestion.. amateurisme.. mauvais cœur des dirigeants qui ne pensent qu’à eux et non aux camerounais passionnés de football. Aujourd’hui le temps de soutenir le candidat qui a d’ailleurs toujours apporter la joie à notre pays est en fin arriver. On a 25 millions de raisons de soutenir Mr Eto’o au moins pour toute les fois où il a rendu les camerounais fiers d’être camerounais et il le fera encore en tant que président de la Fecafoot.