CAMEROUN :: RDPC: Zoom sur la stratégie de fraude de Ngallé Bibehe pour s'offrir la section d'Edea Centre 1 :: CAMEROON

Région du Littoral Cameroun. Département de la Sanaga- Maritime. Renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) à Edea Centre 1. Le camp Bitegye Tcheke publie de faux résultats sur les réseaux sociaux, aux fins de manipulation.

Bien conscient de leur cuisante défaite aux élections pour le compte de la section Rdpc d'Edea Centre 1, Bitegye Tcheke et les siens ont entrepris une grosse opération de bourrage des urnes et de falsification des procès verbaux, avec le sommet qui était les bureaux de vote de Doume Appouh et Nlon à Mioh. À Nlon a Mioh, une contrée de quelques maisons, on a enregistré plus de 600 électeurs, alors que Beon, village dont dépend cette contrée en comptait la moitié. Cela veut dire par exemple que à Nlon a Mioh,il y a plus d'électeurs

qu'au centre de la ville d'Edéa, au Quartier d'Amour, à Bisseke... Voilà donc les résultats que la direction de campagne de Bitegye Tcheke, avec pour maître penseur, grand concepteur de la stratégie de la mascarade, Christian Dikor Ebelle, s'est empressée de publier dans les Réseaux sociaux, croyant pouvoir manipuler l'opinion. Auguste Mbappé Penda dit que c'est pas les réseaux sociaux qui publient les résultats, c'est la commission. Et le seul résultat que la commission a publié jusqu'à présent, c'est celui de la fraude grossière démasquée dans deux bureaux de vote, et qui a conduit à la reprise des élections...

Après avoir été pris la main dans le sac de la fraude dans deux bureaux de vote, ce qui a amené la commission à reprendre le vote dans lesdits bureaux, le candidat Bitegye Tcheke impose à la commission la reprise du vote dans tous les bureaux. La commission et l'autre candidat, Patrice Wenang acceptent. Quelques minutes après, suite à un appel du Ministre Jean Ernest Ngallé Bibehe relayé par Louis EBOUPEKE qui était sur place, Bitegye Tcheke se rebiffe et refuse de retourner aux urnes. Leur nouvelle cible maintenant, c'est le Président de la commission Auguste Mbappé Penda et la vice présidente de la commission départementale, Rosette Ayayi qui n'ont fait que se soumettre aux exigences du candidat Bitegye Tcheke...

Après le démantèlement du vaste réseau de fraude électorale mis en place par le ministre NGALLE BIBEHE, pour s'offrir la section RDPC Edéa Centre 1, ce dernier essaye d'empêcher la reprise du vote en utilisant des manœuvres d'intimidation à l'endroit de la Commission électorale de Section d'Edéa 1er et de la Commission départementale de la Sanaga Maritime. Curieusement, il est soutenu en cela par certains hauts responsables du parti tapis dans l'ombre, et ce, au mépris des textes prônant la transparence. C'est d'autant plus étonnant et inquiétant que si cette fraude à ciel ouvert devait être entérinée, comme le souhaite le ministre NGALLE BIBEHE et ses parrains du Secrétariat Général du Comité Central, c'est le RDPC qui perdrait une grande majorité de ses militants dans l'arrondissement d'Edéa 1er (l'arrondissement d'Edéa 1er est le plus grand de la Sanaga Maritime et compte près de 40% de l'électorat du Département). Cela ne constitue pas une préoccupation pour le ministre NGALLE qui ne semble s'intéresser qu'à son poste gouvernemental.