CAMEROUN :: 865 Chefs Traditionnels Absents à Yaoundé : Crise de Confiance envers Paul Biya et l'Administration :: CAMEROON

Dans un contexte politique tendu, 865 chefs traditionnels ont choisi de ne pas participer aux récentes cérémonies organisées à Yaoundé. Seuls quelques uns d’entre eux ont répondu présent, un chiffre qui en dit long sur le climat de défiance qui règne actuellement au Cameroun. Ce geste symbolique reflète un mécontentement profond face à la gestion du pays et soulève des questions sur l’avenir politique du Cameroun sous le régime de Paul Biya.

Les Camerounais, lassés par des décennies de promesses non tenues et de scandales à répétition, semblent prêts à voter pour "le diable qu’ils connaissent", comme le dit si bien l’écrivaine Calixthe Beyala. Après 42 ans de pouvoir, le président Paul Biya incarne une stabilité qui, pour beaucoup, ressemble davantage à une stagnation. Les citoyens camerounais, épuisés par les scandales financiers et l’inaction du gouvernement, aspirent à un changement radical.

Un Abandon aux Mains des Ministres Pilleurs

Depuis 2019, Paul Biya est accusé d’avoir abandonné les rênes du pays à ses ministres, souvent pointés du doigt pour leur implication dans des affaires de détournement de fonds publics. Malgré les appels répétés à un remaniement ministériel, le président n’a pas pris de mesures significatives pour assainir son gouvernement. Cette inaction a exacerbé la colère des Camerounais, qui voient leurs ressources dilapidées par une élite corrompue.

Les scandales se succèdent, épuisant la patience d’une population déjà fragilisée par des conditions économiques difficiles. L’absence de réaction ferme face à ces dérives a renforcé l’impression d’un pouvoir déconnecté des réalités du peuple.

Les Chefs Traditionnels, Porte-Voix du Peuple

Le boycott massif des chefs traditionnels est un signal d’alarme. Ces figures respectées, souvent considérées comme les gardiens des valeurs et des traditions, expriment ainsi leur désapprobation face à la gestion du pays. Leur absence à Yaoundé est un acte politique fort, montrant que même les institutions traditionnelles perdent confiance en l’administration actuelle.

Ce geste rappelle que les Camerounais sont prêts à se rallier derrière tout leader, même controversé, si celui-ci incarne un espoir de changement. Comme l’a souligné Calixthe Beyala, les citoyens sont prêts à "tirer le diable par la queue" pour voir renaître l’espoir d’un avenir meilleur.

L’Appel à un Changement Radical

Le Cameroun est à un tournant de son histoire. Les Camerounais, fatigués des promesses non tenues et des scandales à répétition, réclament une rupture avec le passé. Ils veulent un leadership capable de redonner confiance, de lutter contre la corruption et de relancer l’économie.

Paul Biya, bien qu’aimé par certains pour sa longévité et sa stabilité, doit reconnaître ses erreurs. Il doit prendre des mesures concrètes pour assainir son gouvernement et répondre aux attentes légitimes de son peuple. Sans cela, le risque d’un rejet massif lors des prochaines élections est réel.

L’absence des 865 chefs traditionnels à Yaoundé est un message clair : le Cameroun a besoin d’un renouveau politique. Les citoyens, épuisés par des décennies de gestion controversée, aspirent à un avenir où la transparence, la justice et le développement seront au cœur des priorités.